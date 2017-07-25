Пропавшие в Египте казахстанцы были задержаны - МИД РК

Канат Берик и Еламан Жазылхан. Фото с личной страницы Каната Берик в Facebook
Появились предварительные результаты поиска дипломатами пропавших без вести казахстанских студентов в Египте, передает корреспондент Tengrinews.kz
"Согласно только что полученной достоверной информации, шестеро казахстанских слушателей языковых курсов в Каире были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны. Угрозы их жизни и здоровью нет", - сообщил руководитель пресс-службы МИД Ануар Жайнаков.
В данный момент Посольство Казахстана в Каире добивается официального ответа от египетской стороны о причинах задержания наших граждан, месте и условиях их содержания.
"В ближайшее время состоится встреча посла Казахстана с заместителем министра иностранных дел Египта по данному вопросу. Дополнительная информация будет представлена позднее по итогам переговоров с египетской стороной. Хотел бы добавить, что данный вопрос находится на особом, постоянном контроле руководства Министерства иностранных дел Казахстана", - добавил Жайнаков.
Ранее пользователь Facebook Айбол Исабек на своей странице назвал имена двоих пропавших - это Канат Берик и Еламан Жазылхан. Он рассказал, что молодые люди, один из которых является его братом, вылетели в Египет 11 июля. Казахстанцы сначала вылетели из Алматы в Шарджу, а затем в Александрию. "По приезде отметились в посольстве РК. 20 июля оба перестали выходить на связь. Консул Казахстана в Египте Ершат не знает, где они находятся. Прошу всех помочь найти их!" - написал он.
Позже стало известно, что посольство Казахстана направило ноту в Министерство иностранных дел Египта с просьбой оказать содействие в поисках и установлении местонахождения казахстанских граждан.
"Мне известно, что они проходили обучение в учебном заведении под названием "Нил". По сведениям нашего посольства, в их поведении не было замечено признаков нетрадиционного вероисповедания", - заявлял ранее Жайнаков.
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