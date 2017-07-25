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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Может ли водитель уехать, если полицейский не подходит к машине после остановки

Просмотров:635 Опубликовано: Сегодня, 16:33
Может ли водитель уехать, если полицейский не подходит к машине после остановки
Фото ©Турар Казангапов
Пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина рассказала в Facebook, могут ли казахстанские водители уехать с места остановки полицейскими, если правоохранитель долго не подходит к автомобилю передает Tengrinews.kz.

Она напомнила, что с 15 июля в обновленной редакции закона "О дорожном движении" четко прописаны действия сотрудника полиции при остановке транспортных средств (ТС).

"Итак, сотрудник полиции обязан:
1) незамедлительно подойти к транспортному средству;
2) представиться и по требованию водителя предъявить служебное удостоверение для ознакомления и установления фамилии и должности;
3) разъяснить причину остановки транспортного средства;
4) в случае если нарушение водителем транспортного средства требований настоящего закона и (или) правил дорожного движения зафиксировано сертифицированными специальными техническими средствами и приборами, предъявить водителю соответствующие материалы для ознакомления", - написала Ирина Лукьянина.

Она также отметила, что конкретное время ожидания со стороны водителя законодательно не регламентировано, так как сотрудник полиции должен сразу же подойти к нему, представиться и разъяснить причину остановки транспортного средства.

"Если же водитель считает, что полицейский намеренно затягивал время, он имеет право обратиться с заявлением в органы внутренних дел, прокуратуру или непосредственно в суд и обжаловать действия инспектора. Тем не менее дождаться инспектора водитель обязан, иначе если уедет - это будет расцениваться как неподчинение законным требованиям сотрудника полиции об остановке транспортного средства", - написала пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК.

Она также разъяснила, в каких случаях сотрудники полиции могу предъявить записи видеорегистраторов и видеожетонов.

"То, что инспектор должен ознакомить водителя с показаниями скоростемера в случае фиксации нарушений скоростного режима - это общеизвестный факт. Что касается видеорегистраторов и видеожетонов, запись с них сотрудником полиции может быть предъявлена водителю для просмотра на месте совершения правонарушения, если это технически возможно, либо предоставлена в установленном порядке при рассмотрении дела об административном правонарушении в подразделении административной полиции либо в суде", - добавил Ирина Лукьянина.

"Ну и напоследок. Под сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами следует понимать технические средства и приборы наблюдения и фиксации правонарушений, прошедшие метрологическую поверку, фото-, видеоаппаратуру, фиксирующие факт и время совершения правонарушения, вид, марку, государственный регистрационный номерной знак, а также скорость и направление движения транспортного средства (статья 31 КОАП)", - резюмировала пресс-секретарь комитета.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 18:07
Цитата: Лесник
Есть такой закон, по которому мента нкажут за нерасторопность? И как можно доказать это? Как-то туманно всё.

Конечно найдется триллион причин, по которым он затягивал.
Но можно ссылаться на GPS если установлена или включена на навигаторе, или видеорегистратор.
Как вариант.
 
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  • Mestnyi
  • Dj_Snow
 Ёж (Посетители) Сегодня, 17:29
Может ли водитель уехать, если полицейский не подходит к машине после остановки

Стреляй, Глеб Егорыч, уйдет! (С) kill
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Mestnyi
  • Ёж
  • Dj_Snow
  • Russians
 Лесник (Посетители) Сегодня, 17:25
Если же водитель считает, что полицейский намеренно затягивал время, он имеет право обратиться с заявлением в органы внутренних дел, прокуратуру или непосредственно в суд и обжаловать действия инспектора. Тем не менее дождаться инспектора водитель обязан, иначе если уедет - это будет расцениваться как неподчинение законным требованиям сотрудника полиции об остановке транспортного средства", - написала пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК.

Про неподчинение законным требованиям сотрудника, это понятно. А как можно квалифицировать намеренное затягивание времени сотрудником? Есть такой закон, по которому мента нкажут за нерасторопность? И как можно доказать это? Как-то туманно всё.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
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  • mer
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:02
Уехать водитель может, но это будет расценено как побег из-под стражи crazy
 
 

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