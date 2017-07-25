Может ли водитель уехать, если полицейский не подходит к машине после остановки

Пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина рассказала в Facebook, могут ли казахстанские водители уехать с места остановки полицейскими, если правоохранитель долго не подходит к автомобилю передает Tengrinews.kz.



Она напомнила, что с 15 июля в обновленной редакции закона "О дорожном движении" четко прописаны действия сотрудника полиции при остановке транспортных средств (ТС).



"Итак, сотрудник полиции обязан:

1) незамедлительно подойти к транспортному средству;

2) представиться и по требованию водителя предъявить служебное удостоверение для ознакомления и установления фамилии и должности;

3) разъяснить причину остановки транспортного средства;

4) в случае если нарушение водителем транспортного средства требований настоящего закона и (или) правил дорожного движения зафиксировано сертифицированными специальными техническими средствами и приборами, предъявить водителю соответствующие материалы для ознакомления", - написала Ирина Лукьянина.



Она также отметила, что конкретное время ожидания со стороны водителя законодательно не регламентировано, так как сотрудник полиции должен сразу же подойти к нему, представиться и разъяснить причину остановки транспортного средства.



"Если же водитель считает, что полицейский намеренно затягивал время, он имеет право обратиться с заявлением в органы внутренних дел, прокуратуру или непосредственно в суд и обжаловать действия инспектора. Тем не менее дождаться инспектора водитель обязан, иначе если уедет - это будет расцениваться как неподчинение законным требованиям сотрудника полиции об остановке транспортного средства", - написала пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК.



Она также разъяснила, в каких случаях сотрудники полиции могу предъявить записи видеорегистраторов и видеожетонов.



"То, что инспектор должен ознакомить водителя с показаниями скоростемера в случае фиксации нарушений скоростного режима - это общеизвестный факт. Что касается видеорегистраторов и видеожетонов, запись с них сотрудником полиции может быть предъявлена водителю для просмотра на месте совершения правонарушения, если это технически возможно, либо предоставлена в установленном порядке при рассмотрении дела об административном правонарушении в подразделении административной полиции либо в суде", - добавил Ирина Лукьянина.



"Ну и напоследок. Под сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами следует понимать технические средства и приборы наблюдения и фиксации правонарушений, прошедшие метрологическую поверку, фото-, видеоаппаратуру, фиксирующие факт и время совершения правонарушения, вид, марку, государственный регистрационный номерной знак, а также скорость и направление движения транспортного средства (статья 31 КОАП)", - резюмировала пресс-секретарь комитета.