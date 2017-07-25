Турфирма при ДУМК озвучила расценки на хадж

АСТАНА, 25 июл — Sputnik. Духовное управление мусульман Казахстана объявило о создании хадж-компании ТОО "Тауаф Тревел", которая будет заниматься перевозкой казахстанских паломников в Саудовскую Аравию.



"Многие туристические компании превратили хадж в бизнес, приносящий доход. По данному поводу к нам часто поступают жалобы от паломников. Чтобы тщательно изучить, насколько стоимость услуг отечественных туроператоров соответствует действительности, а также для предоставления качественных услуг, открылась компания "Тауаф Тревел", — сказал директор хадж-компании ДУМК Жандилла Бекжигитов.



Новый туристический оператор при духовном управлении предлагает клиентам пакеты услуг "Эконом" стоимостью 3 800 долларов и "Стандарт" за 4 200 долларов.



"Данные суммы формируются из цен на перелет, проживание, питание и другие оказываемые услуги. Так как мы являемся компанией при ДУМК, мы будем окупать только свои расходы", — уточнил Жандилла Бекжигитов.



Он добавил, что туристическая компания будет предоставлять специальных гидов — имамов, которые будут консультировать паломников.



В этом году первые рейсы в Саудовскую Аравию для совершающих хадж казахстанцев начнутся 22 августа и продолжатся до 26 августа. Их возвращение запланировано на период с 6 по 10 сентября. Наблюдать и помогать паломникам будет хадж-миссия ДУМК в составе группы врачей и сотрудников муфтията.



"В 2017 году квота на хадж для Казахстана составила 2 500 мест. Хочется отметить, что впервые в истории нашей страны паломники смогут вылететь в Мекку, Медину и город Джидда по прямым направлениям из Астаны, Алматы и Шымкента", — заявил руководитель аппарата ДУМК Гылымбек Мажиев.



Туроператор "Тауаф Тревел" при ДУМК в 2017 году осуществит перевозку 300 паломников из Казахстана в Саудовскую Аравию.