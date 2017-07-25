Опять девальвация? Аналитики предрекают рекордное падение тенге

АСТАНА, 25 июл — Sputnik. Аналитики прогнозируют обвал национальной валюты Казахстана этой осенью, причем эксперты называют небывалую цифру в 420-450 тенге за доллар.



По мнению аналитика Сергея Полыгалова, сейчас Нацбанк Казахстана сдерживает ослабление тенге из-за ЭКСПО.



"Конечно, не на следующий день после ЭКСПО, но я думаю, что в начале или конце ноября, Национальный банк пойдет на ослабление курса тенге, — заявил руководитель группы аналитиков TeleTrade Central Asia Сергей Полыгалов на пресс-конференции в Алматы.



"Если называть цифры, то, по моему мнению, курс будет в районе 420-450 тенге за единицу американской валюты", — добавил он.



Профессионалы финансового рынка подсчитали: бюджет Казахстана на 2017 год принимался с расчетом на то, что нефть будет стоить 50 долларов за баррель. Когда нефть упала ниже 50, разрыв между доходами и расходами увеличился.



"Последние полтора месяца, когда цена нефти упала ниже 50 долларов за баррель, мы увидели, что доллар стал вести себя более "нервно". Когда нефть была выше 50, конфликта бюджетного не было, и курс был 315-317 тенге за доллар. Но в июне нефть упала, и начались проблемы с бюджетным финансированием", — пояснил Полыгалов.



При этом затраты государства только выросли.



"На поддержку Казкоммерцбанка было потрачено 2,4 триллиона тенге, и эти деньги Национальному банку Казахстана надо будет как-то восстанавливать, — аргументирует аналитик. — Затраты на ЭКСПО, по разным источникам, составили порядка 3 миллиардов долларов. Предположительная доходность от данного мероприятия будет около 280 миллионов евро, или чуть больше 300 миллионов долларов. Если удастся привлечь инвестиции в размере 700 миллионов – 1,2 миллиарда долларов, но все равно тенговую недостачу в 1,7 миллиарда долларов нужно будет как-то закрывать".



Все эти обстоятельства дает эксперту полагать, что девальвационные процессы в Казахстане начнутся уже осенью этого года, так как государству все равно придется разбираться с проблемой дефицита бюджета.