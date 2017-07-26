В Нацбанке РК рассказали о выбранной опции реструктуризации долга азербайджанского банка

В Нацбанке РК огласили результаты прошедшего в Баку голосования о реструктуризации долговых обязательств Международного банка Азербайджана, в ценные бумаги которого было инвестировано 250 миллионов долларов из средств ЕНПФ, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщается, на общем собрании кредиторов, проведенном 18 июля 2017 года, план реструктуризации внешних обязательств МБА был поддержан 93,9 процентами голосов кредиторов при необходимых 66,6 процента.



Ранее стало известно, что в рамках проведения добровольной реструктуризации внешних обязательств МБА для старшего долга, к которому относятся инвестиции ЕНПФ, были предложены следующие три варианта реструктуризации:



Первый вариант. Обмен 250 миллионов долларов США текущих обязательств МБА на 200 миллионов долларов США долга в виде государственных ценных бумаг Азербайджанской Республики со сроком погашения 12 лет (до 2029 года), ставкой вознаграждения 5,125 процента.



Второй вариант. Обмен 250 миллионов долларов США текущих обязательств МБА на 250 миллионов долларов США долга в виде государственных ценных бумаг Республики Азербайджан со сроком погашения 15 лет (до 2032 года), ставкой вознаграждения 3,5 процента.



Третий вариант. Обмен 250 миллионов долларов США текущих обязательств МБА на 250 миллионов долларов США нового выпуска облигаций МБА со сроком погашения семь лет (до 2024 года) и ставкой вознаграждения 3,5 процента.



Согласно результатам голосования по старшим обязательствам, первую опцию выбрали 1,7 процента кредиторов, вторую - 50,2 процента кредиторов и третью - 48,1 процента кредиторов.



Нацбанком совместно с Правительством РК была выбрана вторая предложенная опция реструктуризации из трех вариантов, предусматривающая обмен долга МБА на 15-ти летние суверенные облигации Азербайджана с купонным вознаграждением 3,5 процента годовых.



"По информации МБА завершение процедуры реструктуризации ожидается в первой половине сентября текущего года. В настоящее время со стороны Национального Банка проводится вся необходимая работа, направленная на получение возмещения по пенсионным активам, согласно одобренному плану реструктуризации МБА", - прокомментировали в Нацбанке РК.