21-летний житель Астаны "повесил" кредиты на 25 коллег

Полицейскими Астаны задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.



В Управление внутренних дел района "Алматы" обратились 25 сотрудников одного из учреждений. Они заявили, что с мая этого года и по настоящее время неизвестный, используя их персональные данные (ФИО, ИИН), получил на их имя кредиты с помощью одного из интернет-ресурсов.



"Сотрудниками криминальной полиции ДВД за совершение указанных действий задержан 21-летний житель Астаны. Установлено, что подозреваемый имел доступ к персональным данным потерпевших, так как работал в том же учреждении, что и потерпевшие, где обеспечивал информационную безопасность", - сообщили в ДВД Астаны.



Подозреваемый водворен в ИВС ДВД. "Следственным подразделением ДВД расследуются 25 уголовных дел по факту совершения мошенничества в отношении граждан. В каждом случае сумма причиненного ущерба варьировалась от 10 000 до 50 000 тенге. ДВД Астаны призывает граждан быть бдительными и никому не передавать свои персональные данные", - сообщили в столичном ДВД.