21-летний житель Астаны "повесил" кредиты на 25 коллег

Полицейскими Астаны задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
В Управление внутренних дел района "Алматы" обратились 25 сотрудников одного из учреждений. Они заявили, что с мая этого года и по настоящее время неизвестный, используя их персональные данные (ФИО, ИИН), получил на их имя кредиты с помощью одного из интернет-ресурсов.
"Сотрудниками криминальной полиции ДВД за совершение указанных действий задержан 21-летний житель Астаны. Установлено, что подозреваемый имел доступ к персональным данным потерпевших, так как работал в том же учреждении, что и потерпевшие, где обеспечивал информационную безопасность", - сообщили в ДВД Астаны.
Подозреваемый водворен в ИВС ДВД. "Следственным подразделением ДВД расследуются 25 уголовных дел по факту совершения мошенничества в отношении граждан. В каждом случае сумма причиненного ущерба варьировалась от 10 000 до 50 000 тенге. ДВД Астаны призывает граждан быть бдительными и никому не передавать свои персональные данные", - сообщили в столичном ДВД.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.