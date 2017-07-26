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21-летний житель Астаны "повесил" кредиты на 25 коллег

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:03
21-летний житель Астаны "повесил" кредиты на 25 коллег
Фото с сайта lnmt.ru
Полицейскими Астаны задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В Управление внутренних дел района "Алматы" обратились 25 сотрудников одного из учреждений. Они заявили, что с мая этого года и по настоящее время неизвестный, используя их персональные данные (ФИО, ИИН), получил на их имя кредиты с помощью одного из интернет-ресурсов.

"Сотрудниками криминальной полиции ДВД за совершение указанных действий задержан 21-летний житель Астаны. Установлено, что подозреваемый имел доступ к персональным данным потерпевших, так как работал в том же учреждении, что и потерпевшие, где обеспечивал информационную безопасность", - сообщили в ДВД Астаны.

Подозреваемый водворен в ИВС ДВД. "Следственным подразделением ДВД расследуются 25 уголовных дел по факту совершения мошенничества в отношении граждан. В каждом случае сумма причиненного ущерба варьировалась от 10 000 до 50 000 тенге. ДВД Астаны призывает граждан быть бдительными и никому не передавать свои персональные данные", - сообщили в столичном ДВД.
Источник: Tengrinews.kz
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