Пилот, не прошедший тест на алкоголь, уволен - "Эйр Астана"

В авиакомпании "Эйр Астана" сообщили о принятых мерах к пилоту рейса, не прошедшему тест на алкоголь в международном аэропорту Амстердама, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.



"Авиакомпания "Эйр Астана" информирует общественность о мерах, принятых в отношении пилота Султана Нурмаганбетова 24 июля 2017 года. После проведения внутреннего расследования авиакомпания "Эйр Астана" расторгла трудовой договор со вторым пилотом Airbus A 320/321 Султаном Нурмаганбетовым", - сообщили в пресс-службе.



Напомним, рейс авиакомпании "Эйр Астана" из Амстердама был отменен из-за алкоголя в крови второго пилота. Агенты авиаперевозчика перебронировали билеты пассажиров на 21 июля. Авиакомпания предоставила своим клиентам размещение в гостинице до вылета рейса. Второй пилот после проведения окончательных экспертиз и уплаты штрафа, в соответствии с европейским законодательством, был освобожден и направлен в Алматы.



"В авиакомпании "Эйр Астана" нулевая терпимость к употреблению алкоголя и наркотических средств летным составом. Проводятся тесты на употребление алкоголя и наркотических средств. Безопасность является нашим основным приоритетом, поэтому в авиакомпании существует культура безопасности, целью которой является информирование вышестоящего руководства и соответствующих служб обо всех рисках в целях предотвращения авиационных происшествий", - заявили в авиакомпании.