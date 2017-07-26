Пилот, не прошедший тест на алкоголь, уволен - "Эйр Астана"

В авиакомпании "Эйр Астана" сообщили о принятых мерах к пилоту рейса, не прошедшему тест на алкоголь в международном аэропорту Амстердама, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"Авиакомпания "Эйр Астана" информирует общественность о мерах, принятых в отношении пилота Султана Нурмаганбетова 24 июля 2017 года. После проведения внутреннего расследования авиакомпания "Эйр Астана" расторгла трудовой договор со вторым пилотом Airbus A 320/321 Султаном Нурмаганбетовым", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, рейс авиакомпании "Эйр Астана" из Амстердама был отменен из-за алкоголя в крови второго пилота. Агенты авиаперевозчика перебронировали билеты пассажиров на 21 июля. Авиакомпания предоставила своим клиентам размещение в гостинице до вылета рейса. Второй пилот после проведения окончательных экспертиз и уплаты штрафа, в соответствии с европейским законодательством, был освобожден и направлен в Алматы.
"В авиакомпании "Эйр Астана" нулевая терпимость к употреблению алкоголя и наркотических средств летным составом. Проводятся тесты на употребление алкоголя и наркотических средств. Безопасность является нашим основным приоритетом, поэтому в авиакомпании существует культура безопасности, целью которой является информирование вышестоящего руководства и соответствующих служб обо всех рисках в целях предотвращения авиационных происшествий", - заявили в авиакомпании.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.