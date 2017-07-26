Сержант Прав - под таким хештегом в Казнете началось движение в поддержку избившего педофила сержанта

Пользователи социальных сетей создали хештег #Сержант Прав и активно публикуют фото с плакатами.
Многие казахстанцы выступили со словами поддержки конвоира, сержанта полиции ОВД Сатпаева, который нанес телесные повреждения подозреваемому в педофилии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Пользователи социальных сетей создали хештег #Сержант Прав и активно публикуют фото с плакатами, на которых написан призыв к руководству департамента внутренних дел восстановить полицейского в должности, а также публикуют на своих страницах видео с просьбами прекратить производство по уголовному делу о превышении полномочий по причине «исключительных обстоятельств».
Как показала судебно-медицинская экспертиза, ребенок был изнасилован. «Ударить педофила, который изнасиловал пятилетнюю девочку и так спокойно на допросе рассказывает об этом - это нормальная реакция человека. Не каждый полицейский сдержит себя, когда поймает педофила буквально на месте преступления. Следственная группа нашла заплаканную и запуганную девочку в спальне педофила. Прошу руководство департамента внутренних дел отпустить сержанта. Он поступил так, как поступил бы отец ребенка, будь у него возможность увидеть педофила», - говорит Арман Сарсенбаев, житель Сатпаева.
Ряд жителей Сатпаева, Алматы, Астаны и других городов Казахстана негативно отреагировали на весть о задержании полицейского. Фото и видеоролики в поддержку конвоира продолжают распространяться в социальных сетях.
Напомним, 23 июля в полицию поступило заявление от 40-летнего мужчины, который заявил о пропаже на детской площадке пятилетней дочери. В тот же день полицейские поймали 50-летнего жителя города Сатпаева Карагандинской области, в квартире которого обнаружена изнасилованная заплаканная пятилетняя девочка. Он дал признательные показания, что обманным путем завел малолетнюю в квартиру, где надругался над ребенком. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Напомним, в кабинете следователя органов внутренних дел города Сатпаева конвоир избил подозреваемого.О том, что полицейский нанес ему несколько ударов руками и ногами, преимущественно в область паха, стало известно с помощью видеозаписи, на которую зафиксировали побои коллеги в кабинете ГОВД. Руководства департамента внутренних дел Карагандинской области тут же распорядилось уволить конвоира за превышение полномочий.
В отношении сержанта полиции начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса «Превышение власти или должностных полномочий». Кроме того, прямое руководство конвойной службы также привлечено к дисциплинарной ответственности за слабую дисциплину в коллективе. Следователь отстранен от расследования за то, что не смог предвидеть такой исход со стороны конвоира. В настоящий момент уголовное дело передано другому следователю.