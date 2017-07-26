Сержант Прав - под таким хештегом в Казнете началось движение в поддержку избившего педофила сержанта

Пользователи социальных сетей создали хештег #Сержант Прав и активно публикуют фото с плакатами.Многие казахстанцы выступили со словами поддержки конвоира, сержанта полиции ОВД Сатпаева, который нанес телесные повреждения подозреваемому в педофилии, передает корреспондент МИА «Казинформ».Пользователи социальных сетей создали хештег #Сержант Прав и активно публикуют фото с плакатами, на которых написан призыв к руководству департамента внутренних дел восстановить полицейского в должности, а также публикуют на своих страницах видео с просьбами прекратить производство по уголовному делу о превышении полномочий по причине «исключительных обстоятельств».Как показала судебно-медицинская экспертиза, ребенок был изнасилован. «Ударить педофила, который изнасиловал пятилетнюю девочку и так спокойно на допросе рассказывает об этом - это нормальная реакция человека. Не каждый полицейский сдержит себя, когда поймает педофила буквально на месте преступления. Следственная группа нашла заплаканную и запуганную девочку в спальне педофила. Прошу руководство департамента внутренних дел отпустить сержанта. Он поступил так, как поступил бы отец ребенка, будь у него возможность увидеть педофила», - говорит Арман Сарсенбаев, житель Сатпаева.Ряд жителей Сатпаева, Алматы, Астаны и других городов Казахстана негативно отреагировали на весть о задержании полицейского. Фото и видеоролики в поддержку конвоира продолжают распространяться в социальных сетях.Напомним, 23 июля в полицию поступило заявление от 40-летнего мужчины, который заявил о пропаже на детской площадке пятилетней дочери. В тот же день полицейские поймали 50-летнего жителя города Сатпаева Карагандинской области, в квартире которого обнаружена изнасилованная заплаканная пятилетняя девочка. Он дал признательные показания, что обманным путем завел малолетнюю в квартиру, где надругался над ребенком. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.Напомним, в кабинете следователя органов внутренних дел города Сатпаева конвоир избил подозреваемого.О том, что полицейский нанес ему несколько ударов руками и ногами, преимущественно в область паха, стало известно с помощью видеозаписи, на которую зафиксировали побои коллеги в кабинете ГОВД. Руководства департамента внутренних дел Карагандинской области тут же распорядилось уволить конвоира за превышение полномочий.В отношении сержанта полиции начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса «Превышение власти или должностных полномочий». Кроме того, прямое руководство конвойной службы также привлечено к дисциплинарной ответственности за слабую дисциплину в коллективе. Следователь отстранен от расследования за то, что не смог предвидеть такой исход со стороны конвоира. В настоящий момент уголовное дело передано другому следователю.