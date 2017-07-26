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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

#Сержант Прав - под таким хештегом в Казнете началось движение в поддержку избившего педофила сержанта

Просмотров:325 Опубликовано: Сегодня, 11:43
#Сержант Прав - под таким хештегом в Казнете началось движение в поддержку избившего педофила сержанта
фото с сайта timeskz.kz
Пользователи социальных сетей создали хештег #Сержант Прав и активно публикуют фото с плакатами.

Многие казахстанцы выступили со словами поддержки конвоира, сержанта полиции ОВД Сатпаева, который нанес телесные повреждения подозреваемому в педофилии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователи социальных сетей создали хештег #Сержант Прав и активно публикуют фото с плакатами, на которых написан призыв к руководству департамента внутренних дел восстановить полицейского в должности, а также публикуют на своих страницах видео с просьбами прекратить производство по уголовному делу о превышении полномочий по причине «исключительных обстоятельств».

Как показала судебно-медицинская экспертиза, ребенок был изнасилован. «Ударить педофила, который изнасиловал пятилетнюю девочку и так спокойно на допросе рассказывает об этом - это нормальная реакция человека. Не каждый полицейский сдержит себя, когда поймает педофила буквально на месте преступления. Следственная группа нашла заплаканную и запуганную девочку в спальне педофила. Прошу руководство департамента внутренних дел отпустить сержанта. Он поступил так, как поступил бы отец ребенка, будь у него возможность увидеть педофила», - говорит Арман Сарсенбаев, житель Сатпаева.

Ряд жителей Сатпаева, Алматы, Астаны и других городов Казахстана негативно отреагировали на весть о задержании полицейского. Фото и видеоролики в поддержку конвоира продолжают распространяться в социальных сетях.

Напомним, 23 июля в полицию поступило заявление от 40-летнего мужчины, который заявил о пропаже на детской площадке пятилетней дочери. В тот же день полицейские поймали 50-летнего жителя города Сатпаева Карагандинской области, в квартире которого обнаружена изнасилованная заплаканная пятилетняя девочка. Он дал признательные показания, что обманным путем завел малолетнюю в квартиру, где надругался над ребенком. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, в кабинете следователя органов внутренних дел города Сатпаева конвоир избил подозреваемого.О том, что полицейский нанес ему несколько ударов руками и ногами, преимущественно в область паха, стало известно с помощью видеозаписи, на которую зафиксировали побои коллеги в кабинете ГОВД. Руководства департамента внутренних дел Карагандинской области тут же распорядилось уволить конвоира за превышение полномочий.

#Сержант Прав - под таким хештегом в Казнете началось движение в поддержку избившего педофила сержанта


В отношении сержанта полиции начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса «Превышение власти или должностных полномочий». Кроме того, прямое руководство конвойной службы также привлечено к дисциплинарной ответственности за слабую дисциплину в коллективе. Следователь отстранен от расследования за то, что не смог предвидеть такой исход со стороны конвоира. В настоящий момент уголовное дело передано другому следователю.
Источник: timeskz.kz
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Комментарии ( 6 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 13:33
Quwanysh Atshybaiuly,
Ты меня не лечи, Куаныш. У каждого свои понятия. У тебя есть дети? Храни их Всевышний от встречи с педофилом. А если, все-же, пересекутся, я его заглушу. Несмотря на то, что их папа толераст. И не надо мне твоей благодарности. Безвозмездно.
 
-1
  • Лесник
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:17
Лесник
Жаӡған шындығым, сiӡдiң көӡiңiӡдi ашытып жатыр ма?
Шендiнiкi дұрыс болса, онда бәрiмiӡ жиналып барайық. Кеӡекке турып, күдiктiнi сотқа жеткiӡбей ұрып отырайық.
Бiӡдiң қоғамды бұӡып, шiрiтiп отырған осындай шендi тектес адамгершiлiгi төмен, надан жануар тектес адамдар.
Ал, не болды? Ал, бiр ұрды. Қаншама жылдар жұмыс еңбегi ӡаяға кеттi. Басына сақина тiлеп алды. Жұмысынан шығарып жiбередi. Сосын жүрсiн, баӡарда сауда жасап. Бұл шендiнi бiр айдан кейiн ешкiм есiне алмайды ...
 
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  • Mishanya1985
  • Лесник
 Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 13:11
Сержант-герой. Я бы ему еще и медаль дала за это. А "коллеги" из ГОВД могли бы и не разглашать эту информацию в его поддержку.
 
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  • Tork
  • tolk
  • Tatyana01
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 12:15
Сержант прав на все 100%!
Но вопрос не в правоте сержанта а в законе!
Статье 362 Уголовного кодекса «Превышение власти или должностных полномочий»
Будь он не в форме и не при исполнении - да хоть убей!
А он это сделал в форме и при исполнении (
 
-1
  • Лесник
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:03
Күдiктiге қол көтерген шендi, өӡi хайуаннан жоғары емес. Әр аӡамат өӡ iсiне жауап беруi керек.
Бұл күдiктiнiң үкiмiн сот шешедi. Ал күдiктiге қол көтерген шендi өӡiнiң iс-әрекетiне жауап берсiн. Келесiде күдiктiлерге қол көтермейтiндей соттау керек...
 
-1
  • Quwanysh Atshybaiuly
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  • Вован
  • Mestnyi
  • Tatyana01
  • Mishanya1985
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:02
Нормальная реакция адекватных людей. Народ против толерастности. Я бы тоже искалечил ублюдка, а может, и забил наглушняк. Сержант прав.
 
 

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