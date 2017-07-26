Могут ли полицейские снять нарушение на смартфон?

И на основании фото или видеозаписи оштрафовать?



Поправки в закон «О дорожном движении» основательно закрепили право водителей фиксировать действия полицейских на свои гаджеты. Kolesa.kz уточнили в МВД, а законно ли патрульные используют личные телефоны при наблюдении за дорогой и оформлении нарушителя? Нам ответили.



Мы слышали и читали о том, что основанием для остановки является нарушение, в том числе и зафиксированное «сертифицированным специальным техническим средством и прибором» (пп. 1 п. 1 ст. 52 закона). Сертифицированное! Специальное! Что-то сложное, комплекс типа «Крис-П» или камеры, которые в магазине электроники точно не встретишь. Как пояснили «Колёсам» в МВД, эта норма регламентирует только действия сотрудника при остановке, обязывая предоставить водителю момент нарушения, записанного на этот самый спецприбор. А вот доказательства могут быть сняты на любое другое устройство полицейского (видеорегистратор или телефон), и закона, который бы это ограничивал, нет.



Даже если водитель не согласится посмотреть видеозапись на айфоне полицейского, материал имеют право использовать как доказательство вины. И если нарушение на нём есть, штрафа не избежать. На стороне полиции в этом случае КоАП (ч. 2 ст. 765), где говорится, что в качестве доказательств могут быть приняты данные, полученные научно-техническими средствами, а согласно ст. 778 Кодекса, их можно использовать в суде. Записи, сделанные с помощью фотовидеозаписывающей техники, а именно смартфонов и видеорегистраторов, МВД относит к материалам, полученным научно-техническими средствами.



А на каком основании штрафуют водителя, если видео было снято не полицейским, а другим водителем или пешеходом?



Согласно пп. 3 ч. 1 ст. 802 КоАП РК, поводом для возбуждения дела о нарушении ПДД могут быть заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в СМИ. Записи фактов нарушений, размещённые в Интернете (YouTube и соцсети) либо представленные в органы, тоже являются поводом для возбуждения административного дела и могут использоваться как доказательство.