Сейчас на сайте
2586
объявлений
  • Утепление любой сложности, 1 400 тенге
  • Продам Набор бит Dewalt за 11 000 тенге
  • Продам Выключатель бесконтактный за 10 000 тенге
  • Продам Затвор поворотный за 6 000 тенге
  • Продам Унитаз за 3 000 тенге
  • Продам Окна за 5 000 тенге
  • Продам Крепеж для нефтяных компаний за 500 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 26 Июля
+34...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.97 KZT
  • €1 = 381.05 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Могут ли полицейские снять нарушение на смартфон?

Просмотров:439 Опубликовано: Сегодня, 13:54
Могут ли полицейские снять нарушение на смартфон?
Фото с сайта kolesa.kz/
И на основании фото или видеозаписи оштрафовать?

Поправки в закон «О дорожном движении» основательно закрепили право водителей фиксировать действия полицейских на свои гаджеты. Kolesa.kz уточнили в МВД, а законно ли патрульные используют личные телефоны при наблюдении за дорогой и оформлении нарушителя? Нам ответили.

Мы слышали и читали о том, что основанием для остановки является нарушение, в том числе и зафиксированное «сертифицированным специальным техническим средством и прибором» (пп. 1 п. 1 ст. 52 закона). Сертифицированное! Специальное! Что-то сложное, комплекс типа «Крис-П» или камеры, которые в магазине электроники точно не встретишь. Как пояснили «Колёсам» в МВД, эта норма регламентирует только действия сотрудника при остановке, обязывая предоставить водителю момент нарушения, записанного на этот самый спецприбор. А вот доказательства могут быть сняты на любое другое устройство полицейского (видеорегистратор или телефон), и закона, который бы это ограничивал, нет.

Даже если водитель не согласится посмотреть видеозапись на айфоне полицейского, материал имеют право использовать как доказательство вины. И если нарушение на нём есть, штрафа не избежать. На стороне полиции в этом случае КоАП (ч. 2 ст. 765), где говорится, что в качестве доказательств могут быть приняты данные, полученные научно-техническими средствами, а согласно ст. 778 Кодекса, их можно использовать в суде. Записи, сделанные с помощью фотовидеозаписывающей техники, а именно смартфонов и видеорегистраторов, МВД относит к материалам, полученным научно-техническими средствами.

А на каком основании штрафуют водителя, если видео было снято не полицейским, а другим водителем или пешеходом?

Согласно пп. 3 ч. 1 ст. 802 КоАП РК, поводом для возбуждения дела о нарушении ПДД могут быть заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в СМИ. Записи фактов нарушений, размещённые в Интернете (YouTube и соцсети) либо представленные в органы, тоже являются поводом для возбуждения административного дела и могут использоваться как доказательство.
Источник: Колеса.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
elek (Посетители) Сегодня, 16:33
Jack,
Я же писал:
Цитата: elek
но себя они не обделили

Так что - когда им понадобится - не поленятся.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Jack (Посетители) Сегодня, 15:36
elek,
Вы еще верите в легенды о честных патрульных, несущих службу лишь во благо народа. Неужто не поленится пойти дело в суд передать без протокола, лишь на основании видеозаписи?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 elek (Посетители) Сегодня, 15:29
Цитата: Jack
останавливать меня он не имеет права, тк нарушение не зафиксировано сертифицированным прибором и причина остановки незаконна? Зачем ему эта запись тогда, на память?


Может сразу и не остановят, но себя они не обделили, потому как:

видеозапись на айфоне полицейского, материал имеют право использовать как доказательство вины. И если нарушение на нём есть, штрафа не избежать. На стороне полиции в этом случае КоАП (ч. 2 ст. 765), где говорится, что в качестве доказательств могут быть приняты данные, полученные научно-техническими средствами, а согласно ст. 778 Кодекса, их можно использовать в суде.


Записи, сделанные с помощью фотовидеозаписывающей техники, а именно смартфонов и видеорегистраторов, МВД относит к материалам, полученным научно-техническими средствами.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 Papirosso (Посетители) Сегодня, 15:27
Всё против народа . мы для них стадо и им выгодно стадо держать в узде и доить доить доить

Сталина на них нету...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mishanya1985
  • Барабашка
  • Papirosso
 Jack (Посетители) Сегодня, 14:43
Это что получается - если патрульный снял нарушение на телефон - останавливать меня он не имеет права, тк нарушение не зафиксировано сертифицированным прибором и причина остановки незаконна? Зачем ему эта запись тогда, на память?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Mestnyi
  • Барабашка
  • Papirosso
  • botden
 Ёж (Посетители) Сегодня, 13:59
Странная тема. Полицаям разве не запрещено пользоваться гаджетами в служебное время?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика