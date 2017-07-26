Back to USSR? Вопрос создания единой валюты ЕАЭС вновь обострился

АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Различные подходы к монетарной политике в странах ЕАЭС, по мнению аналитиков ЕАБР, привели только к усугублению экономического кризиса и создали массу проблем во взаимной торговле. Всего этого можно было бы избежать, если бы государствами-членами проводилась одинаковая, как из-под копирки, политика плавающего курса. Проще говоря, тенге, рубли, драмы и сомы должны одинаково вести себя по отношению к доллару и евро.
Однако, отмечают аналитики, этого как не было, так и нет. Все страны ЕАЭС по-разному подходят к курсовой политике и скорость реакции у всех тоже разная.
"Например, Россия перешла к плавающему курсу в конце 2014 года, а Казахстан шел путем постепенных небольших корректировок номинального обменного курса до перехода на политику плавающего курса в августе 2015 года. В Армении драм стабилизировался на новом уровне к доллару после периода высокой волатильности обменного курса в последние месяцы 2014 года. Беларусь отказалась от скользящей привязки и после резкой девальвации отпустила свой рубль в сравнительно свободное плавание в начале 2015 года, в то время как Кыргызстан девальвировал сом плавно в последнем квартале 2014 года», — говорится в докладе Центра интеграционных исследований ЕАБР «Колебания валютных курсов в ЕАЭС в 2014–2015 годах: анализ и рекомендации".
Столь нескоординированные подходы и привели к проблемам во взаимной торговле.
"Российские продукты питания в одно время получили существенное преимущество по цене перед казахстанскими", — напомнили авторы доклада о событиях декабря 2014 года, когда казахстанцы спасали экономику России своим ажиотажным шопингом, покупая квартиры, машины и большие телевизоры формата 4К сразу по пять штук… Чтобы не было проблем
В общем аналитики банка увидели панацею от всех валютных кризисов в единой расчетной валюте и создании общей платежной системы.
"Среднесрочной мерой может стать создание инструмента наблюдения, позволяющего увидеть в динамике движение обменных курсов национальных валют по сравнению со средним показателем по ЕАЭС. Таким инструментом может стать расчетная региональная денежная единица, наподобие ЭКЮ в Европе (положительный опыт есть и в АСЕАН), и показатели отклонения от нее национальных валют. Это позволит получить информацию об относительной конкурентоспособности экспорта стран ЕАЭС", — считают эксперты ЦИИ.
К слову, сейчас главным апологетом идеи общей валюты вообще считают Казахстан – так как в июне на экономическом форуме в Астане Нурсултан Назарбаев предложил рассмотреть вопрос о создании международной расчетно-платежной единицы на основе цифровых технологий.
"Внедрение системы криптовалюты позволит снизить бюрократию в государственных органах, решения будет приниматься более оперативно, так как дополнительная цепочка в виде бумажного документооборота исчезнет. Финансовая система станет абсолютно прозрачной и контролируемой", — говорит экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов.
С чисто экономической точки зрения, переход к единой евразийской валюте дает свои преимущества. Потому-то вопрос о ее создании муссируется уже несколько лет. Однако дальше дискуссий дело не двигается. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в настоящее время не обсуждается вопрос создания единой расчетной денежной единицы. Хотя перед ведомством и стоит задача к 2025 году создать общий финансовый рынок и обеспечить необходимую валютно-финансовую стабильность.
"Единая валюта, скорее всего, появится, но это слишком сложный и длительный процесс, затрагивающий невероятное количество экономических факторов, а в ЕАЭС сейчас и так достаточно недоговоренностей и нерешенных вопросов", — считает известный казахстанский экономист Петр Своик.
При этом главный аргумент противников единой валюты, что такой шаг означает возврат в СССР.
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