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Back to USSR? Вопрос создания единой валюты ЕАЭС вновь обострился

Просмотров:185 Опубликовано: Сегодня, 17:46
Back to USSR? Вопрос создания единой валюты ЕАЭС вновь обострился
© Sputnik
АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Различные подходы к монетарной политике в странах ЕАЭС, по мнению аналитиков ЕАБР, привели только к усугублению экономического кризиса и создали массу проблем во взаимной торговле. Всего этого можно было бы избежать, если бы государствами-членами проводилась одинаковая, как из-под копирки, политика плавающего курса. Проще говоря, тенге, рубли, драмы и сомы должны одинаково вести себя по отношению к доллару и евро.

Однако, отмечают аналитики, этого как не было, так и нет. Все страны ЕАЭС по-разному подходят к курсовой политике и скорость реакции у всех тоже разная.

"Например, Россия перешла к плавающему курсу в конце 2014 года, а Казахстан шел путем постепенных небольших корректировок номинального обменного курса до перехода на политику плавающего курса в августе 2015 года. В Армении драм стабилизировался на новом уровне к доллару после периода высокой волатильности обменного курса в последние месяцы 2014 года. Беларусь отказалась от скользящей привязки и после резкой девальвации отпустила свой рубль в сравнительно свободное плавание в начале 2015 года, в то время как Кыргызстан девальвировал сом плавно в последнем квартале 2014 года», — говорится в докладе Центра интеграционных исследований ЕАБР «Колебания валютных курсов в ЕАЭС в 2014–2015 годах: анализ и рекомендации".

Столь нескоординированные подходы и привели к проблемам во взаимной торговле.

"Российские продукты питания в одно время получили существенное преимущество по цене перед казахстанскими", — напомнили авторы доклада о событиях декабря 2014 года, когда казахстанцы спасали экономику России своим ажиотажным шопингом, покупая квартиры, машины и большие телевизоры формата 4К сразу по пять штук…
Чтобы не было проблем

В общем аналитики банка увидели панацею от всех валютных кризисов в единой расчетной валюте и создании общей платежной системы.

"Среднесрочной мерой может стать создание инструмента наблюдения, позволяющего увидеть в динамике движение обменных курсов национальных валют по сравнению со средним показателем по ЕАЭС. Таким инструментом может стать расчетная региональная денежная единица, наподобие ЭКЮ в Европе (положительный опыт есть и в АСЕАН), и показатели отклонения от нее национальных валют. Это позволит получить информацию об относительной конкурентоспособности экспорта стран ЕАЭС", — считают эксперты ЦИИ.

К слову, сейчас главным апологетом идеи общей валюты вообще считают Казахстан – так как в июне на экономическом форуме в Астане Нурсултан Назарбаев предложил рассмотреть вопрос о создании международной расчетно-платежной единицы на основе цифровых технологий.

"Внедрение системы криптовалюты позволит снизить бюрократию в государственных органах, решения будет приниматься более оперативно, так как дополнительная цепочка в виде бумажного документооборота исчезнет. Финансовая система станет абсолютно прозрачной и контролируемой", — говорит экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов.

С чисто экономической точки зрения, переход к единой евразийской валюте дает свои преимущества. Потому-то вопрос о ее создании муссируется уже несколько лет. Однако дальше дискуссий дело не двигается. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в настоящее время не обсуждается вопрос создания единой расчетной денежной единицы. Хотя перед ведомством и стоит задача к 2025 году создать общий финансовый рынок и обеспечить необходимую валютно-финансовую стабильность.

"Единая валюта, скорее всего, появится, но это слишком сложный и длительный процесс, затрагивающий невероятное количество экономических факторов, а в ЕАЭС сейчас и так достаточно недоговоренностей и нерешенных вопросов", — считает известный казахстанский экономист Петр Своик.

При этом главный аргумент противников единой валюты, что такой шаг означает возврат в СССР.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Швейк (Посетители) Сегодня, 19:11
Шым-Актау,
Мы вошли в ВТО, открыли настежь свои рынки и теперь забугорье заваливает нас своей типа едой и ширпотребом из дерьма, но относительно дёшево. А мы не можем делать своё, может быть и качественное, потому что дорого и населению не по карману. Нафига вступали? dada
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 19:04
Цитата: Шым-Актау
Так что ну его нафиг.

Обострение оно и есть обострение. Нас ведут к общему рублю,вот тут я уже скажу,ну его нафиг.
 
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 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 19:01
Вот вошли в этот таможенный и экон союз и теперь вывозят наш сжиженный газ для продажи в Россию. То же с бензином. Так что ну его нафиг.
 
 

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