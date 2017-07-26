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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Samsung изобрела съедобный телефон-банан

Просмотров:38 Опубликовано: Сегодня, 18:18
Samsung изобрела съедобный телефон-банан
Изображение: pdfpiw.uspto.gov
Компания Samsung запатентовала телефон-банан. На документ, размещенный на сайте бюро по патентам и товарным знакам США, обратило внимание издание Patently Apple.

Отмечается, что патент был подан в сентябре 2015 года, а получен в конце июня 2017-го. В опубликованных материалах не раскрывается техническая информация о продукте и конкретные детали.

Издание называет устройство «первым в мире съедобным шпионским телефоном». Однако в документе представлены лишь изображения изобретения с различных ракурсов, в том числе схематичный рисунок фрукта с отображаемым на нем графическим интерфейсом системы.

В мае этого года сообщалось, что Apple разработала и запатентовала собственную коробку для пиццы. Отмечается, что контейнер был создан, чтобы сотрудники могли взять из столовой пиццу, пирог или любой другой продукт и принести их к своему рабочему месту. В крышке размещено восемь вентиляционных отверстий, чтобы предотвратить скапливание влаги.
Источник: lenta.ru
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