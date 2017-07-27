Уволенный из-за взятки чиновник занял высокий пост в Актюбинской области

Бывший заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Алмат Ермагамбетов, уволенный из-за взятки, назначен финансовым директором многопрофильной больницы Aktobe medical center, сообщает "Диапазон".
По данным издания, Aktobe medical center - крупнейший кластер в области, который объединяет областную больницу, детскую больницу и консультационно-диагностический центр. Руководство кластера подтвердило новость о назначении Алмата Ермагамбетова.
Ранее отмечалось, что Ермагамбетов дал 20 тысяч долларов, чтобы устроить дочь в Назарбаев университет. Также стало известно, что он "заплатил" и за поступление младшей дочери в Назарбаев интеллектуальную школу. Он написал заявление в полицию, где указал, что Ботагоз Биекенова, взяв у него деньги, не выполнила обещание. Позже по решению дисциплинарного совета 40-летний чиновник был уволен.
По данным газеты, позже Ермагамбетов подал иск, чтобы восстановиться на работе, и проиграл. На суде адвокат объясняла, что деньги - не взятка, а оплата подготовительных курсов в НИШ. На днях стало известно о его новом назначении. "Я в курсе скандала с ним. Но у него судимости нет, его рекомендовал облздрав. У нас не госслужба, а КГП", - пояснил глава многопрофильной больницы Рустем Исаев.
Отмечается, что Ермагамбетов в должности финансового директора вновь будет курировать строительство и госзакупки лекарств.