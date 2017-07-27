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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Уволенный из-за взятки чиновник занял высокий пост в Актюбинской области

Просмотров:348 Опубликовано: Сегодня, 07:56
Уволенный из-за взятки чиновник занял высокий пост в Актюбинской области
.
Бывший заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Алмат Ермагамбетов, уволенный из-за взятки, назначен финансовым директором многопрофильной больницы Aktobe medical center, сообщает "Диапазон".

По данным издания, Aktobe medical center - крупнейший кластер в области, который объединяет областную больницу, детскую больницу и консультационно-диагностический центр. Руководство кластера подтвердило новость о назначении Алмата Ермагамбетова.

Ранее отмечалось, что Ермагамбетов дал 20 тысяч долларов, чтобы устроить дочь в Назарбаев университет. Также стало известно, что он "заплатил" и за поступление младшей дочери в Назарбаев интеллектуальную школу. Он написал заявление в полицию, где указал, что Ботагоз Биекенова, взяв у него деньги, не выполнила обещание. Позже по решению дисциплинарного совета 40-летний чиновник был уволен.

По данным газеты, позже Ермагамбетов подал иск, чтобы восстановиться на работе, и проиграл. На суде адвокат объясняла, что деньги - не взятка, а оплата подготовительных курсов в НИШ. На днях стало известно о его новом назначении. "Я в курсе скандала с ним. Но у него судимости нет, его рекомендовал обл­здрав. У нас не госслужба, а КГП", - пояснил глава многопрофильной больницы Рустем Исаев.

Отмечается, что Ермагамбетов в должности финансового директора вновь будет курировать строительство и госзакупки лекарств.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Валерий_М (Посетители) Сегодня, 09:37
Во первых строках "Сказки о царе Салтане" Александр Сергеевич очень точно передал всю суть нашей государственности: тем, кто хочет сделать что-то для народа, а не для батюшки-царя, у власти не бывать. dada
 
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Союз (Посетители) Сегодня, 09:33
Не государство стало, а помойка какая-то, где ответственные посты занимают те, у кого рыла в шерсти.
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 09:23
Кругом эти долбанные коррупционеры. Думаю, как подставного приняли. На первом же госзакупе сожрут.
 
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  • Rasul_kz12
 Очевидец (Посетители) Сегодня, 08:30
Ну с кем не бывает))) оступился человек crazy
 
 

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