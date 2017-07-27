Казахстанцам разрешили работать в РФ по национальным водительским правам

АСТАНА, 27 июл – Sputnik. В России приняли закон, разрешающий гражданам ряда стран, в том числе, Казахстана и Кыргызстана, работать на транспорте на территории РФ по водительским правам, выданным в своем государстве.



Соответствующий текст поправок в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" опубликован на портале правовой информации РФ.



Ранее пункт 13 статьи 25 запрещал управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.



После вступления в силу поправок для граждан стран, где русский язык используется в качестве официального, данная норма упраздняется.



В Казахстане государственным языком является казахский язык, русский язык также употребляется в качестве официального.



Также пункт 15 статьи 25 закона отмечает, что "национальное водительское удостоверение, выданное в иностранном государстве, не являющемся совместно с Российской Федерацией участником международных договоров в области обеспечения безопасности дорожного движения, признается действительным для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации на основе взаимности при условии, если оно предъявляется вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык, за исключением случаев, если в данном водительском удостоверении все записи произведены или дублируются буквами, совпадающими по написанию с буквами русского или латинского алфавита".