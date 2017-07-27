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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вкладчики ЕНПФ разбогатели на 206 миллиардов тенге - ТВ

Просмотров:416 Опубликовано: Сегодня, 09:48
Вкладчики ЕНПФ разбогатели на 206 миллиардов тенге - ТВ
Фото с сайта ktk.kz
За полгода будущие казахстанские пенсионеры стали богаче почти на 206 миллиардов тенге. Все эти деньги по счетам вкладчиков уже распределил ЕНПФ. В фонде объяснили, что столько заработать смогли благодаря инвестициям, сообщает КТК.

Телеканал поясняет, что если говорить канцелярским языком, то ситуация на финансовых рынках и диверсифицированный инвестиционный портфель принесли этот самый доход. То есть пенсионные деньги вложили в разные инструменты, за которые ЕНПФ получает вознаграждение.

Отмечается, что портфель сейчас выглядит так: основную долю в нем занимают государственные ценные бумаги Казахстана - почти 42 с половиной процента. Их стоимость больше трех триллионов тенге. На триллион 365 миллиардов купили облигации отечественных банков. Замыкают топовую тройку облигации квазигосударственных организаций. Есть еще депозиты и акции, казахстанские и иностранные. В среднем вся доходность составила 8,1 процента.

При этом подчеркивается, что без убытков не обошлось. По данным телеканала, почти 36 пенсионных миллиардов тенге потеряли. Отмечается, что произошло это из-за переоценки иностранной валюты. Если на инвестициях в долларах из-за роста его стоимости ЕНПФ обогатился, то российский рубль потянул вниз. Как отмечает телеканал, также неясно, когда еще 250 миллионов долларов, вложенных в бумаги обанкротившегося Азербайджанского банка, вернутся на счета будущих казахстанских пенсионеров.

Зато пока десять миллионов вкладчиков ЕНПФ могут радоваться, что получили в этом году 205 миллиардов 700 миллионов тенге.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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  • Tatyana01
 Шашлычник (Посетители) Сегодня, 12:32
То есть каждый пенсионер получил по 20570 тенге? Сумасшедшие деньжища!!!!
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 12:30
Лёгким математическим методом выводим сумму на которую обогатился каждый вкладчик,получаем около 20000т. А сколько мы потеряли за эти годы?
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 12:09
Вот хочется верить. Искренне верить государству. Но личный наглядный опыт-развил пессимизм)))) Сколько раз "обували" народ. Простой рабочий честно откладывающий деньги на хранение и сбережение хотябы... ну ни один не разбогател. Просто просыпаешься в одно прекрасное утро нищим))) Все что накопил-фантики без ноликов))
 
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  • tolk
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 11:58
Мдаа. Написать можно что угодно. Бумага ,как говорится,не краснеет. Будущее покажет ,что там творится. Когда будем выходить на пенсию, что тогда нам скажут про эти сказочные богатства. Очень напоминает сберкнижки СССР.
 
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  • tolk
 Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 11:04
Это нам рассказывают, чтобы снизить уровень недовольства населения ? Лично у меня эти данные не вызвали даже частичного удовлетворения... Мы знаем, что разворовывается и растрачивается гораздо больше....
 
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  • Ёж
 tolk (Посетители) Сегодня, 10:43
Нас поздравили!!!! rofl Ржу не могу!
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 10:27
Слова- лишь воздух..
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 10:27
Переведите все накопления в $ и € и в депозит, пусть после этого ни у кого голова не болеет, пастухов и волков по этим деньгам по меньше
 
 

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