Сержант из Сатпаева, подозреваемый в избиении предполагаемого педофила, освобожден под залог квартиры, передает корреспондент Tengrinews.kz. В отношении него продолжается досудебное расследование по статье "Превышение должностных полномочий" УК РК."Ходатайство об освобождении под залог квартиры поступило от родственников полицейского. 24 июля 2017 года в ОВД Сатпаева начато досудебное расследование по факту избиения сотрудником полиции, который в здании ОВД при исполнении служебных обязанностей нанес удары подозреваемому в изнасиловании ребенка. Сотрудник полиции задержан в порядке статьи 128 УПК и водворен в ИВС УВД Жезказгана", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры области.Сам экс-полицейский от комментариев отказался. Вместо него ситуацию прокомментировала адвокат. По ее словам, в залог для освобождения родные внесли документы на квартиру.Вместе с тем в социальных сетях активно распространяются посты в поддержку сержанта. Люди оставляют видеообращения с хештегами #сержантправ. Они просят не наказывать полицейского.Также свою позицию по данному инциденту выразил на своей странице в Facebook известный адвокат Джохар Утебеков."В Сатпаеве полицейский конвоир унижал задержанного по подозрению в педофилии и несколько раз врезал ему. Это пытки - статья 146 УК. Возможно, вы думаете, что пытают только для получения информации. Нет. Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН против пыток. Поэтому наш УК понимает пытки так, как это принято в цивилизованном мире. К пыткам относятся и подобные физические наказания представителем власти. Свобода от пыток - одно из редких абсолютных прав человека. Она не подлежит ограничениям ни при каких условиях. Нет исключений, которые бы позволяли полицейским пытать людей! Кем бы они ни были, их должны судить по закону", - написал правозащитник.По информации пресс-службы управления здравоохранения области, состояние пострадавшей малышки по-прежнему оценивается как средней степени тяжести. Ей сделали операцию.Пятилетняя жительница города С­­атпаев Карагандинской области, пропавшая ­­23 июля, была найдена в квартире у 50-ле­т­него педофила. Мужчина обманом завлек р­еб­енка к себе домой и надругался. Сейчас правоохранительные органы проводят по­ дан­ному факту расследование по статье "­Изнас­илование, совершенное в отношении п­отерпе­вшей, зав­едомо не достигшей четыр­надцати­летнего во­зраста" УК РК. Подозреваемый находится в ИВС. Отмечалось, что он дал пр­­изнательные показания.Пострадавша­я малышка переведена в областную детскую ­клиническую больницу в Караганду. С ней работают психологи. Позже в Сети появилось видео избиения подозреваемого сержантом полиции. Он был уволен, и в отношении него проводится досудебное расследование.