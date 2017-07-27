Сейчас на сайте
2660
объявлений
  • Требуется Торговый агент
  • Бухгалтер-калькулятор, 160 000 тенге
  • Требуется помощник бухгалтера, 150 000 тенге
  • Продам Швейную машинку Veritas за 25 000 тенге
  • Ремонт, установка сплит-систем
  • Продам Аудиокассеты за 1 000 тенге
  • Продам Проигрыватель за 5 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 27 Июля
+35...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.66 KZT
  • €1 = 380 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сержант из Сатпаева, подозреваемый в избиении предполагаемого педофила, освобожден под залог

Просмотров:272 Опубликовано: Сегодня, 11:20
Сержант из Сатпаева, подозреваемый в избиении предполагаемого педофила, освобожден под залог
Кадр из видео
Сержант из Сатпаева, подозреваемый в избиении предполагаемого педофила, освобожден под залог квартиры, передает корреспондент Tengrinews.kz. В отношении него продолжается досудебное расследование по статье "Превышение должностных полномочий" УК РК.

"Ходатайство об освобождении под залог квартиры поступило от родственников полицейского. 24 июля 2017 года в ОВД Сатпаева начато досудебное расследование по факту избиения сотрудником полиции, который в здании ОВД при исполнении служебных обязанностей нанес удары подозреваемому в изнасиловании ребенка. Сотрудник полиции задержан в порядке статьи 128 УПК и водворен в ИВС УВД Жезказгана", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры области.

Сам экс-полицейский от комментариев отказался. Вместо него ситуацию прокомментировала адвокат. По ее словам, в залог для освобождения родные внесли документы на квартиру.

Вместе с тем в социальных сетях активно распространяются посты в поддержку сержанта. Люди оставляют видеообращения с хештегами #сержантправ. Они просят не наказывать полицейского.

Также свою позицию по данному инциденту выразил на своей странице в Facebook известный адвокат Джохар Утебеков.

"В Сатпаеве полицейский конвоир унижал задержанного по подозрению в педофилии и несколько раз врезал ему. Это пытки - статья 146 УК. Возможно, вы думаете, что пытают только для получения информации. Нет. Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН против пыток. Поэтому наш УК понимает пытки так, как это принято в цивилизованном мире. К пыткам относятся и подобные физические наказания представителем власти. Свобода от пыток - одно из редких абсолютных прав человека. Она не подлежит ограничениям ни при каких условиях. Нет исключений, которые бы позволяли полицейским пытать людей! Кем бы они ни были, их должны судить по закону", - написал правозащитник.

По информации пресс-службы управления здравоохранения области, состояние пострадавшей малышки по-прежнему оценивается как средней степени тяжести. Ей сделали операцию.



Пятилетняя жительница города С­­атпаев Карагандинской области, пропавшая ­­23 июля, была найдена в квартире у 50-ле­т­него педофила. Мужчина обманом завлек р­еб­енка к себе домой и надругался. Сейчас правоохранительные органы проводят по­ дан­ному факту расследование по статье "­Изнас­илование, совершенное в отношении п­отерпе­вшей, зав­едомо не достигшей четыр­надцати­летнего во­зраста" УК РК. Подозреваемый находится в ИВС. Отмечалось, что он дал пр­­изнательные показания.

Пострадавша­я малышка переведена в областную детскую ­клиническую больницу в Караганду. С ней работают психологи. Позже в Сети появилось видео избиения подозреваемого сержантом полиции. Он был уволен, и в отношении него проводится досудебное расследование.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • LESYA
  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 13:06
Нужно было завалить при попытке к бегству. Теперь эта падла за наш счет баланду жрать будет..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:03
Әне, күдiктiнi ұрған үшiн қаншама қыйындық.
Қылмыс жасаған шендi, бар болғаны 22 жаста. Ернiнен сүтi кеппеген шендi кiмдi үйреткiсi келдi? Күдiктiнi ұрып жатқанын өӡi түсiрген бе? Сонда, мақтанғысы келдi ме?
Жүрсiн ендi, баӡарда сәбiӡ бен банан сатып ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Quwanysh Atshybaiuly
 tolk (Посетители) Сегодня, 12:25
#сержантидиот. Сам снял,сам бил,сам выложил в сеть. Теперь остался без работы и может ещё потеряет свободу,а ведь сто процентов кредиты висят , семья ,дети. Чем он думал?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Mestnyi
  • Лесник
 serega111777 (Посетители) Сегодня, 12:07
А так, вина задержанного, подозреваемого пока не доказана. Могли под пыткой выбить признание ведь.


пропавшая ­­23 июля, была найдена в квартире у 50-ле­т­него педофила. Мужчина обманом завлек р­еб­енка к себе домой и надругался.


Думаю тут и так все очевидно...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
xerox (Посетители) Сегодня, 12:00
Цитата: Mestnyi
Вопрос один: для чего снимал этот процесс?

Мне кажется,чтобы показать родным пострадавшей девочки. А может просто снимали,чтобы похвастаться среди своих "пацанов"

Если он педофил, то мент поступил правильно, пусть и не по закону, но по совести. А так, вина задержанного, подозреваемого пока не доказана. Могли под пыткой выбить признание ведь.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Mestnyi (Посетители) Сегодня, 11:45
Вопрос один: для чего снимал этот процесс?
А так все правильно сделал.
Лично тут я мента полностью понимаю и на его месте поступил бы точно так же.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика