Из ноги костанайского фронтовика достали пулю, с которой он прожил 73 года

Костанайский 92-летний фронтовик Балтабай Казиев перенес уникальную операцию, пишет издание "Костанайские новости".
В 18 лет Балтабай был призван на фронт из амангельдинского села Кайга. В основном воевал на Украине, был автоматчиком. Помнит, как до слез радовался, когда 6 ноября 43-го был освобожден Киев. Закончилась мучительная оккупация, за 778 дней гитлеровцы расстреляли, повесили, уничтожили в газовых камерах сотни тысяч горожан.
Балтабай был награжден орденами Красной Звезды и "За боевые заслуги", а в 1944 году - медалью "За отвагу". Но в это время уже лежал в госпитале. Не мог разговаривать из-за ранения челюсти, не двигались руки. Три года бились врачи, в итоге перевели его в изолятор "без шансов". Но он выжил. В конце 1947-го был выписан. Вернулся домой инвалидом II группы, но выучился, работал председателем колхоза, главным зоотехником Камыстинского и Карасуского районов. "Жизнь целую прожил, и вдруг пуля во мне "заговорила", - рассказывает ветеран.
Фронтовым врачам не удалось достать одну из семи пуль. О том, сколько удалось, говорят многочисленные шрамы на теле ветерана: на запястье, подбородке, животе, ноге… С годами оставшаяся пуля начала ныть на погоду, а потом вызвала гнойное воспаление. Балтабай рассказал, что боялся операции и почувствовал себя, как будто вернулся в 1944 год.
"Было страшно. Хоронили по четверо-пятеро ребят в день. Я - один казах в роте, ни слова по-русски не знал. Жестами общались", - вспоминает он.
Операцию костанайцу сделали в Астане, домой от столичных врачей он привез благодарность в рамочке и восхищение. Восстанавливали ветерана в костанайской горбольнице, там и наблюдают почетного пациента.
Пулю, что просидела 73 года, хирурги отдали Балтабаю Казиевичу на память. Он взял искореженную железку в руки, посмотрел на нее, на нас. И заплакал…
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