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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Из ноги костанайского фронтовика достали пулю, с которой он прожил 73 года

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 12:08
Из ноги костанайского фронтовика достали пулю, с которой он прожил 73 года
Фото kstnews.kz
Костанайский 92-летний фронтовик Балтабай Казиев перенес уникальную операцию, пишет издание "Костанайские новости".

В 18 лет Балтабай был призван на фронт из амангельдинского села Кайга. В основном воевал на Украине, был автоматчиком. Помнит, как до слез радовался, когда 6 ноября 43-го был освобожден Киев. Закончилась мучительная оккупация, за 778 дней гитлеровцы расстреляли, повесили, уничтожили в газовых камерах сотни тысяч горожан.

Балтабай был награжден орденами Красной Звезды и "За боевые заслуги", а в 1944 году - медалью "За отвагу". Но в это время уже лежал в госпитале. Не мог разговаривать из-за ранения челюсти, не двигались руки. Три года бились врачи, в итоге перевели его в изолятор "без шансов". Но он выжил. В конце 1947-го был выписан. Вернулся домой инвалидом II группы, но выучился, работал председателем колхоза, главным зоотехником Камыстинского и Карасуского районов. "Жизнь целую прожил, и вдруг пуля во мне "заговорила", - рассказывает ветеран.

Фронтовым врачам не удалось достать одну из семи пуль. О том, сколько удалось, говорят многочисленные шрамы на теле ветерана: на запястье, подбородке, животе, ноге… С годами оставшаяся пуля начала ныть на погоду, а потом вызвала гнойное воспаление. Балтабай рассказал, что боялся операции и почувствовал себя, как будто вернулся в 1944 год.

"Было страшно. Хоронили по четверо-пятеро ребят в день. Я - один казах в роте, ни слова по-русски не знал. Жестами общались", - вспоминает он.

Операцию костанайцу сделали в Астане, домой от столичных врачей он привез благодарность в рамочке и восхищение. Восстанавливали ветерана в костанайской горбольнице, там и наблюдают почетного пациента.

Пулю, что просидела 73 года, хирурги отдали Балтабаю Казиевичу на память. Он взял искореженную железку в руки, посмотрел на нее, на нас. И заплакал…
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 13:40
Он взял искореженную железку в руки, посмотрел на нее, на нас. И заплакал…

Дай Бог тебе долгих лет, солдат!
 
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  • Лесник
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 13:25
В конце 1947-го был выписан. Вернулся домой инвалидом II группы, но выучился, работал председателем колхоза, главным зоотехником Камыстинского и Карасуского районов.
Всегда говорил, что поколение, которое прошло ВОВ - это люди железной воли!
После 7 лишних дырок в теле, после 3х лет мотаний по госпиталям, этот человек не сел дома на диван, получая пенсию как инвалид ВОВ, а пошел работать и поднимать страну после войны. Низкий поклон всем ветеранам!
 
 

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