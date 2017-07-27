Остановленный пьяным за рулем водитель застрелился в Караганде

В Караганде автовладелец, которого остановили на дороге за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, после оформления протокола приехал домой и покончил жизнь самоубийством, передает Today.kz.



Как прокомментировал руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакыижан Кудияров, начальник отделения криминальной полиции Михайловского отдела полиции, находясь в трудовом отпуске, увидел на трассе машину, которая постоянно перестраивалась на разные полосы и в итоге остановилась на обочине.



"Полицейский тут же подъехал к указанной машине и сделал замечание водителю, на что тот ответил нецензурной бранью. В момент разговора сотрудник полиции почувствовал запах спиртного, исходящего от водителя, и с целью предотвращения аварий от езды пьяного водителя и фактов нарушений правил дорожного движения, попытался изъять ключи от автомобиля", - рассказал Бакытжан Кудияров.



Водитель стал сопротивляться и несколько раз ударил офицера полиции, не желая отдавать ключи от машины.



Офицер вызвал наряд полиции. Водителя доставили в РОВД и освидетельствовали. Эксперты установили легкую степень опьянения. В отношении него составили протокол об административном правонарушении.



"Кроме того, был составлен материал по статье 293 "Хулиганство" УК РК. Почему хулиганство, а не оказание сопротивления представителю власти? Потому что полицейский, на которого нетрезвый водитель напал, был в официальном отпуске, то есть он на тот момент не имеет полномочий сотрудника полиции", - отметил Бакытжан Кудияров.

Машина была поставлена на стоянку отдела полиции, а водителя отпустили.



На следующий день родственники мужчины вызвали полицию, поскольку обнаружили его труп с огнестрельным ранением в гаражном массиве, расположенном в 14 микрорайоне Караганды.

Изъят обрез двуствольного охотничьего ружья, который он хранил незаконно.



При осмотре квартиры обнаружена предсмертная записка.



"По факту было начато досудебное расследование по статье 105 "Доведение до самоубийства", назначены экспертизы. Кроме того, назначено служебное расследование, материал передан в управление собственной безопасности ДВД области", - сказал Бакытжан Кудияров.



Дело находится на контроле руководства ДВД области.