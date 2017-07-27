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Советник министра высказался о ситуации с казахстанцами в Египте

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Советник министра высказался о ситуации с казахстанцами в Египте
Фото: Nur.kz
В министерстве по делам религий и гражданского общества прокомментировали инцидент с участием казахстанцев в Египте, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам советника министра по делам религий и гражданского общества Бахытжана Кулекеева, шестеро казахстанских слушателей языковых курсов в Каире были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны.

В ведомстве выразили надежду, что ситуация благополучно разрешится, и наши граждане вернутся на Родину.

«В связи с произошедшим хотелось бы сказать, что министром по делам религий и гражданского общества Ермекбаевым Н.Б. уже неоднократно отмечалась проблема бесконтрольного выезда наших молодых граждан на обучение за рубеж», – отметил советник министра.

Молодежь, выезжая за религиозным образованием за рубеж, попадает под влияние идеологов радикальных течений. Это следствие неурегулированной практики направления казахстанцев для обучения в иностранные теологические учебные заведения.

На сегодня около 300 наших граждан пребывают в таких условиях за рубежом. В основном это Египет и Саудовская Аравия. Часть граждан в результате проведенной с ними разъяснительной работы вернулась.

«Нужно понимать, что в этих странах сегодня непростая ситуация. Там усилен антитеррористический и в целом миграционный режим. Поэтому, даже если ты не являешься последователем радикальных течений, но обучаешься в сомнительных учебных центрах, на языковых или религиозных курсах, так называемых марказах, ты попадаешь в поле зрения местных спецслужб и полиции со всеми вытекающими отсюда последствиями», – подчеркнул Кулекеев.

Поэтому в министерстве советуют родителям таких молодых граждан еще раз внимательно взвесить и подумать, правильно ли они делают, направляя или отпуская своих детей на такую учебу.

Бахытжан Кулекеев напомнил, что у нас есть и свои учебные заведения. Например, университет «Нур-Мубарак» в Алматы и сеть медресе по стране.

«Кроме того, почему бы не задуматься над другим образованием, которое в последующем даст тебе профессию, позволит в последующем зарабатывать», – отмечает советник министра.

Как известно, Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что отныне не будет брать к себе на работу лиц, получивших религиозное образование за рубежом без согласования.

В настоящее время разрабатывается законопроект о религиозной деятельности. В рамках этой работы будет предложены нормы, регулирующие общественные отношения, связанные с получением теологического образования за рубежом.

«Есть несколько вариантов. Мы обсуждаем их с экспертами из других ведомств. Один из них предусматривает получение духовного (религиозного) образования в иностранных государствах только после получения высшего религиозного образования на уровне бакалавриата в Казахстане и только по направлению зарегистрированных религиозных объединений.

По уровню магистратуры и докторантуры ограничений в обучении не предусматривается. Исключение могут составить случаи, если у религиозного объединения отсутствует соответствующее образовательное учреждение здесь в Казахстане», – добавил Кулекеев.

Стоить отметить, что ограничение на выезд по данной норме за рубеж не нарушит базовые права граждан на получения образования. В отдельных государствах получение теологического образования за рубежом запрещено.

Напомним, стало известно, что двое пропавших в Египте казахстанцев являются магистрантами Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана в Алматы, а еще четверо - студенты из других регионов страны.

Молодые люди вылетели в Египет 11 июля. Они намеревались провести там 1-2 месяца, чтобы повысить уровень знания арабского языка.

Позже стало известно, шестеро пропавших в Египте казахстанцев были задержаны полицейскими.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 17:18
Они уже отсюда туда с промытыми мозгами уезжают. Обычные вахи. И возвоащать не нужно. Нужно в Сирию отправлять, чтобы ими удобряли земли священного Шама.
 
 

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