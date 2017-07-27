Азамата Мусагалиева предложили внести в список "100 новых лиц Казахстана"

АСТАНА, 27 июл — Sputnik. Казахстанский блогер Аида Джексен предложила внести кавээнщика Азамата Мусагалиева в список "100 новых лиц Казахстана". По ее словам, нужно учесть, что артист и юморист всегда достойно говорит о своей национальности.



"Когда я смотрела его выступления, то видела, что у многих наших было чувство гордости и причастности к его успеху, потому что где бы казах ни родился, он остается казахом. Мы же тоже нация, сотканная из разных родов, но у нас есть одна общая хорошая черта: мы не делимся на близких и дальних родственников", — написала Аида Джексен на своей странице в соцсети, призвав население высказаться за или против внесения Азамата в список "ста новых лиц".



Блогер отметила, что неравнодушно относится к творчеству капитана команды КВН "Сборная Камызякского края", а также вспомнила, что Азамат Мусагалиев учился на игре участников КВН из Казахстана.



Джексен также прокомментировала нашумевшую историю с рекламным роликом одного из российских телеканалов, в котором Азамат Мусагалиев на вопрос на казахском языке ответил "курлы-мурлы".



"Вообще, кто из нас не делал ошибок? Самое хорошее, что Азамат достойно вышел из этой ситуации, и я его зауважала еще больше. Я всегда говорила, что юмор и интеллект взаимосвязаны", — написала блогер.



Проект "100 новых лиц Казахстана" ставит своей целью показать талантливых людей, играющих не последнюю роль в становлении Казахстана. Поделиться своей историей успеха может каждый желающий житель страны, отправив заявку под адресу 100esim.el.kz.



Появится ли имя Азамата Мусагалиева в данном списке, пока неизвестно. Ранее на артиста обрушился шквал негативных комментариев со стороны казахстанских зрителей. Поклонники кавээнщика посчитали, что юморист оскорбил казахский язык в своем шутливом ролике, ответив на вопрос собеседника фразой "курлы-мурлы". Впоследствии Азамат Мусагалиев написал в Сети, что ни в коем случае не хотел принизить роль казахского языка. Более того, артист неоднократно заявлял о том, что в душе является казахом.