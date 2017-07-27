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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Азамата Мусагалиева предложили внести в список "100 новых лиц Казахстана"

Просмотров:279 Опубликовано: Сегодня, 17:29
Азамата Мусагалиева предложили внести в список "100 новых лиц Казахстана"
© Foto: Comedy Club Production
АСТАНА, 27 июл — Sputnik. Казахстанский блогер Аида Джексен предложила внести кавээнщика Азамата Мусагалиева в список "100 новых лиц Казахстана". По ее словам, нужно учесть, что артист и юморист всегда достойно говорит о своей национальности.

"Когда я смотрела его выступления, то видела, что у многих наших было чувство гордости и причастности к его успеху, потому что где бы казах ни родился, он остается казахом. Мы же тоже нация, сотканная из разных родов, но у нас есть одна общая хорошая черта: мы не делимся на близких и дальних родственников", — написала Аида Джексен на своей странице в соцсети, призвав население высказаться за или против внесения Азамата в список "ста новых лиц".

Блогер отметила, что неравнодушно относится к творчеству капитана команды КВН "Сборная Камызякского края", а также вспомнила, что Азамат Мусагалиев учился на игре участников КВН из Казахстана.

Джексен также прокомментировала нашумевшую историю с рекламным роликом одного из российских телеканалов, в котором Азамат Мусагалиев на вопрос на казахском языке ответил "курлы-мурлы".

"Вообще, кто из нас не делал ошибок? Самое хорошее, что Азамат достойно вышел из этой ситуации, и я его зауважала еще больше. Я всегда говорила, что юмор и интеллект взаимосвязаны", — написала блогер.

Проект "100 новых лиц Казахстана" ставит своей целью показать талантливых людей, играющих не последнюю роль в становлении Казахстана. Поделиться своей историей успеха может каждый желающий житель страны, отправив заявку под адресу 100esim.el.kz.

Появится ли имя Азамата Мусагалиева в данном списке, пока неизвестно. Ранее на артиста обрушился шквал негативных комментариев со стороны казахстанских зрителей. Поклонники кавээнщика посчитали, что юморист оскорбил казахский язык в своем шутливом ролике, ответив на вопрос собеседника фразой "курлы-мурлы". Впоследствии Азамат Мусагалиев написал в Сети, что ни в коем случае не хотел принизить роль казахского языка. Более того, артист неоднократно заявлял о том, что в душе является казахом.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • Лесник
  • Шторм
 Швейк (Посетители) Сегодня, 19:47
RRR,
Смеяться над собой - удел сильных духом. В противном случае изо всех щелей начинает лезть мелкотравчатый национализм, прости господи... nini
 
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  • Швейк
  • Sazan
  • Лесник
  • Шторм
 RRR (Посетители) Сегодня, 19:41
Шым-Актау,
В чем выражалось неуважение к казахскому языку? Он лиж подметил, что 90% казахов не знают своего родного языка. Почему же тогда никто не осуждает "Нашу Казашу", с Ее шалаказахским роликом ДЕТИЛЕР и тд...? Раздули из мухи слона...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • LVVAUSH8991
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 19:18
Причем он и новые лица Казахстана? Он гражданин России, причем недавно неуважительно отнесся к казахскому языку. Ауели казакша сойлеуды уйренсин, сосын коре жатармыз.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • _Туман_
  • Apmaxa
  • Шторм
 Лесник (Посетители) Сегодня, 18:46
Apmaxa,
Ты чё?! Это же мисс Джексен! hypnosis
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • Шторм
 _Туман_ (Посетители) Сегодня, 18:42
Цитата: Лесник
список "сто новых лиц Казахстана".

В тему. Чушь в чешуе

На златом крыльце сидели:
Краб, не евший две недели,
Три медузы в новых ботах,
Угорь, грустный отчего-то,
Рыбка-клоун, рыбка-еж...
Всех, пожалуй, не сочтешь.
C елки в страхе смотрят белки:
Прыгнуть вниз? Пожалуй, мелко.
Бросить рыбкам червяка?
Или придержать пока?
Вдруг наверх всползет мурена,
Червячка ей вместо гренок
Можно будет предложить...
А тем временем ужи
Из кустов рояль достали,
Цвета закаленной стали.
-Начинаем летний бал:
Заявляет лещ-амбал.
Рвется музыка на волю,
В пляс пошла, забыв о соли,
Сельдь, жирна как на подбор,
-Поцелуй меня в пробор, -
Просит линь плотвичку нагло,
Та его как двинет в жабру!
Ерш орет: За наших дам
Всем иголками задам!
Полосатая акула
Подгрызает ножку стула,
На который старый скат
Сел и смотрит на закат.
Беспардонные кальмары
Раздают вокруг удары,
В клочья рвут спинной плавник,
Если в суть их просьб не вник.
И, как будто конфетти,
Чешуя вокруг летит.
Бал гремит, крыльцо сломали,
Вот тебе эпоха Кали.
 
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  • Лесник
  • Ну Ну
  • Sazan
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 18:38
Казахстанский блогер Аида Джексен предложила внести кавээнщика Азамата Мусагалиева в список "100 новых лиц Казахстана".


да кто эти блогеры? откуда они появились и что они о себе возомнили? "бойцы невидимого фронта" тьфу.
 
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  • _Туман_
  • Sazan
  • Шторм
 Лесник (Посетители) Сегодня, 17:49
Аза россиянин же. В душе там все казахи. Общался с ними много, они считают себя казахами только по паспорту. И, вообще, спросите сначала у самого Азамата, хочет-ли он быть внесенным в список Форбс список "сто новых лиц Казахстана".
 
 

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