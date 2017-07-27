США научились взламывать автомойки

Хакеры нашли способ портить машины и даже брать в плен водителей.

Исследователи компьютерной безопасности Билли Риос и Джонатан Баттс научились взламывать автоматические бесконтактные популярные в США автомойки PDQ LaserWash. Об этом они рассказали Motherboard.



У автомоек LaserWash нет персонала — водитель сам выбирает режим мойки и дожидается, пока роботизированная рука, движущаяся вокруг машины, помоет ее. Двери на въезд и выезд из автомойки могут автоматически открываться утром и закрываться вечером.



Система управления автомойкой работает на Windows CE. Она подключена к интернету, чтобы техник мог удаленно проводить диагностику. Здесь исследователи и нашли уязвимость.



Стандартный пароль для входа в систему оказалось подобрать очень легко. После этого они получили возможность управлять воротами и роботизированной рукой. Например, они могут удаленно закрыть одну или обе двери, заперев таким образом машину внутри автомойки. Или повредить машину, закрыв дверь, когда под ней проезжает автомобиль. Хакеры также могут удаленно заставить автомойку разбрызгивать воду или бить механической рукой по машине, мешая водителю выйти из нее.



В автомойке предусмотрена защита от некоторых таких действий: в воротах стоят сенсоры, которые не дают им закрыться, если что-то мешает, а механическая рука не может касаться машины. Но исследователям удалось программно обойти оба этих ограничения.



Риос и Баттс написали скрипт, который авторизуется в системе, дожидается, пока машина будет готова выезжать, и начинает бить ее воротами. Все, что нужно скрипту, — IP-адрес. Исследователи утверждают, что уязвимы около 150 автомоек (всего, по утверждению производителя, по всему миру продано 10 тысяч LaserWash).



Хакеры впервые представили свое исследование в 2015 году, но только в 2017-м им удалось проверить уязвимость на деле: владелец одной из автомоек в штате Вашингтон разрешил им это сделать (исследователи использовали свой автомобиль). Однако он не разрешил им публиковать видео, на котором запечатлены последствия взлома.



Риос и Баттс передали собранную информацию в министерство внутренней безопасности США и поставщику автомоек. Они также выступят с презентацией на конференции Black Hat в Лас-Вегасе.



В компании PDQ сообщили, что они знают об уязвимости и проводят расследование.



