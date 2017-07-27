Казахстанцы в Египте были задержаны органами нацбезопасности - МИД РК

Канат Берик и Еламан Жазылхан. Фото с личной страницы Каната Берик в Facebook
Казахстанские студенты в Египте были задержаны органами национальной безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.
"Сегодня состоялась встреча посла Казахстана с заместителем министра иностранных дел Египта. В ходе встречи египетская сторона сообщила, что казахстанские граждане были задержаны органами национальной безопасности. Они нам подтвердили, что ребята здоровы и содержатся в безопасных условиях, и пообещали, что подробная информация об этом деле будет дана в самое ближайшее время. Мы продолжим добиваться обеспечения доступа нашего консула к казахстанским гражданам". - пояснил он.
"Только что заместитель министра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов провел встречу с родственниками задержанных ребят, и проинформировал их о ситуации, связанной с выяснением обстоятельств", - добавил Жайнаков.
Напомним, 24 июля стало известно, что в Египте пропали шестеро казахстанцев - учащихся языковых курсов. Позже выяснилось, что студенты были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны. Угрозы их жизням и здоровью нет.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.