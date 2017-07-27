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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы в Египте были задержаны органами нацбезопасности - МИД РК

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 18:50
Казахстанцы в Египте были задержаны органами нацбезопасности - МИД РК
Канат Берик и Еламан Жазылхан. Фото с личной страницы Каната Берик в Facebook
Казахстанские студенты в Египте были задержаны органами национальной безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.

"Сегодня состоялась встреча посла Казахстана с заместителем министра иностранных дел Египта. В ходе встречи египетская сторона сообщила, что казахстанские граждане были задержаны органами национальной безопасности. Они нам подтвердили, что ребята здоровы и содержатся в безопасных условиях, и пообещали, что подробная информация об этом деле будет дана в самое ближайшее время. Мы продолжим добиваться обеспечения доступа нашего консула к казахстанским гражданам". - пояснил он.

"Только что заместитель министра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов провел встречу с родственниками задержанных ребят, и проинформировал их о ситуации, связанной с выяснением обстоятельств", - добавил Жайнаков.

Напомним, 24 июля стало известно, что в Египте пропали шестеро казахстанцев - учащихся языковых курсов. Позже выяснилось, что студенты были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны. Угрозы их жизням и здоровью нет.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 20:22
В Египте и Израиле к примеру,просто так никого не задерживают,так же поступают и в Эмиратах. Наверняка причастны близко к бабке не ходи причастны.
 
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 20:10
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