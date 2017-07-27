Казахстанцы в Египте были задержаны органами нацбезопасности - МИД РК

Казахстанские студенты в Египте были задержаны органами национальной безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.



"Сегодня состоялась встреча посла Казахстана с заместителем министра иностранных дел Египта. В ходе встречи египетская сторона сообщила, что казахстанские граждане были задержаны органами национальной безопасности. Они нам подтвердили, что ребята здоровы и содержатся в безопасных условиях, и пообещали, что подробная информация об этом деле будет дана в самое ближайшее время. Мы продолжим добиваться обеспечения доступа нашего консула к казахстанским гражданам". - пояснил он.



"Только что заместитель министра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов провел встречу с родственниками задержанных ребят, и проинформировал их о ситуации, связанной с выяснением обстоятельств", - добавил Жайнаков.



Напомним, 24 июля стало известно, что в Египте пропали шестеро казахстанцев - учащихся языковых курсов. Позже выяснилось, что студенты были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны. Угрозы их жизням и здоровью нет.