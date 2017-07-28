Казахстанцы смогут оформить кредит с помощью селфи

Казахстанцы смогут оформить кредит или открыть депозит с помощью одной лишь фотографии. Селфи-идентификацию уже активно внедряют в российских банках. В Казахстане разработка появится не раньше следующего года, сообщает КТК.
Как отмечается, с помощью фотографии своего лица можно будет как подать заявку на кредит, так и работать с текущими счетами. "Услуга однозначно положительная, она будет очень интересной для наших клиентов. Она будет иметь массу преимуществ. В первую очередь вы будете избавлены от кипы документов, вам не надо будет их иметь с собой. И самое главное - вы все услуги сможете выполнять онлайн, без живого присутствия", - рассказал директор управления маркетинга и коммуникаций банка Олегжан Бекетаев.
Разработчики уверяют, умная система может различить даже близнецов. Обмануть ее не удастся и опытным хакерам. Пилотная версия уже доступна клиентам четырех крупнейших российских банков. В банках казахстанских тоже подумывают о введении селфи-идентификации. "Мы пойдем в эту сторону обязательно. Наши коллеги сделали достаточно большие первые шаги. Масштабирование на всю сеть означает, что банк уже сделал необходимые инвестиции, и речь идет о промышленном внедрении достаточно серьезной услуги", - заявил председатель правления банка Дмитрий Забелло.
Эксперты по кибербезопасности уверены, что с помощью различных способов обработки фотографий появятся новые возможности для мошенничества. "Уже существуют технологии, когда можно заменять лицо под лицо другого человека. Не считая того, что хакеры могут банально взять фотографии из соцсетей и предоставлять их банку. Я считаю, что здесь нужно вводить какие-то дополнительные меры защиты, тот же пин-код, пароль, смс. Здесь нужно учитывать, что из-за удобства мы можем получить массовое воровство денег со счетов клиентов", - говорит президент Центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев.