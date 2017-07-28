Сейчас на сайте
2657
объявлений
  • Продам Экскаватор-погрузчик Terex TLB 825 за 25 000 000 тенге
  • Продам ДВС ЯМЗ-236БЕ турбо за 1 000 тенге
  • Продам Самосвал CAMC за 10 500 000 тенге
  • Продам Автомасла и фильтры / Магазин "АС Авто" за 1 750 тенге
  • Продам Renault Logan за 3 200 000 тенге
  • Продам Декоративное покрытие за 17 500 тенге
  • Продам Плиты перекрытия за 46 170 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 28 Июля
+36...+32
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 325.58 KZT
  • €1 = 381.51 KZT
  • 1 RUB = 5.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы смогут оформить кредит с помощью селфи

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 08:11
Казахстанцы смогут оформить кредит с помощью селфи
Фото с сайта fedpress.ru
Казахстанцы смогут оформить кредит или открыть депозит с помощью одной лишь фотографии. Селфи-идентификацию уже активно внедряют в российских банках. В Казахстане разработка появится не раньше следующего года, сообщает КТК.

Как отмечается, с помощью фотографии своего лица можно будет как подать заявку на кредит, так и работать с текущими счетами. "Услуга однозначно положительная, она будет очень интересной для наших клиентов. Она будет иметь массу преимуществ. В первую очередь вы будете избавлены от кипы документов, вам не надо будет их иметь с собой. И самое главное - вы все услуги сможете выполнять онлайн, без живого присутствия", - рассказал директор управления маркетинга и коммуникаций банка Олегжан Бекетаев.

Разработчики уверяют, умная система может различить даже близнецов. Обмануть ее не удастся и опытным хакерам. Пилотная версия уже доступна клиентам четырех крупнейших российских банков. В банках казахстанских тоже подумывают о введении селфи-идентификации. "Мы пойдем в эту сторону обязательно. Наши коллеги сделали достаточно большие первые шаги. Масштабирование на всю сеть означает, что банк уже сделал необходимые инвестиции, и речь идет о промышленном внедрении достаточно серьезной услуги", - заявил председатель правления банка Дмитрий Забелло.

Эксперты по кибербезопасности уверены, что с помощью различных способов обработки фотографий появятся новые возможности для мошенничества. "Уже существуют технологии, когда можно заменять лицо под лицо другого человека. Не считая того, что хакеры могут банально взять фотографии из соцсетей и предоставлять их банку. Я считаю, что здесь нужно вводить какие-то дополнительные меры защиты, тот же пин-код, пароль, смс. Здесь нужно учитывать, что из-за удобства мы можем получить массовое воровство денег со счетов клиентов", - говорит президент Центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ёж (Посетители) Сегодня, 09:51
Маривана,
Швейк,
Ребята, это всего-лишь
Пилотная версия
.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Швейк
  • Ёж
 Маривана (Посетители) Сегодня, 09:39
Швейк,

да там работы не початый край, срочно нас в креативные манагеры uhmylka

legalize it...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Маривана
  • Ёж
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:37
Маривана,
О, клевая идея! applause
А ещё можно селфануть трёх своих друзей и подписать их на кредит. Тогда вам тоже скачуха будет lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Швейк
  • Ёж
 Маривана (Посетители) Сегодня, 09:35
Швейк,
ага, или репостом рекламы от банка lol

legalize it...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mestnyi
  • Егерь
  • Маривана
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:41
Угу. И погасить его каментом в фейсбуке smeh
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика