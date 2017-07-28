Что нового будет в школах: к чему приготовиться детям и родителям

АСТАНА, 28 июл — Sputnik, Катерина Клеменкова. С 1 сентября 2017 года учащихся в школах ждут нововведения. Как сообщили Sputnik Казахстан в министерстве образования и науки, новый образовательный стандарт делает упор не на получение большого объема академических знаний, а на развитие способностей критически мыслить, применять полученные знания в жизни. Школьников хотят научить без боязни и эффективно коммуницировать, работать индивидуально и в коллективе.



Высокие технологии для школьников



Стоит сказать, что новая школьная программа разрабатывалась министерством совместно с Автономной организацией образования "Назарбаев интеллектуальные школы", а потому и задачи перед школами ставятся соответствующие. К примеру, в рамках нового учебного стандарта предполагается оценивать компетентность школьников в области владения ими информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ).



Внедрение ИКТ в рамках реформы среднего образования подразумевает оснащение школ современным компьютерным оборудованием, программами и доступом в интернет. Конечно, не все школы готовы к такому стандарту из-за нехватки оборудования и подготовленных специалистов, но процесс начался. По планам министерства на уроках должны демонстрироваться видеоматериалы, слайдовые презентации, а ученики должны уметь работать на компьютере с различными обучающими и тестирующими программами.



Новые предметы в школьной программе



Как сообщили в министерстве, в начальной школе введен новый предмет — "Художественный труд", куда интегрированы два традиционных предмета "Изобразительное искусство" и "Трудовое обучение". Ученикам третьих и четвертых классов придется изучаться новый предмет "Информационно-коммуникационные технологии". Добавится и по одному часу на изучение английского языка.



Контрольные работы в начальной школе



После апробации в пилотных школах, количество аттестаций за срок школьного обучения сокращено до двух – формативное и суммативное оценивание.



Формативное оценивание проводится учителем для налаживания обратной связи и корректировки процесса обучения. Задания для такой проверки учитель составляет самостоятельно или использует рекомендованные сборники заданий. В министерстве считают, что формативное оценивание позволяет своевременно выявить трудности и определить уровень освоения знаний. Результаты формативного оценивания доводятся до сведения обучающихся и их родителей в любой форме.



Суммативное оценивание проводится с целью предоставления учителям, обучающимся и родителям информации о прогрессе учеников после завершения изучения разделов и тем учебных программ и четверти с выставлением баллов и оценок.



Суммативное оценивание проводится один раз в четверти.





Изменения в ЕНТ



Как сообщили в Минобрнауки, база тестовых заданий будет обновляться и проходить экспертизу в течение учебного года. При этом формат единого национального тестирования останется без изменений – обязательными предметами также будут "История Казахстана", "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения".

Новые учебники пока не электронные



В соответствии с графиком министерство продолжает работу по внедрению обновленных программ. Так в 2016-2017 учебном году были внедрены единые базовые учебники для 1 класса по всем девяти предметам – восемь учебников на казахском языке, восемь – на русском и один учебник английского языка для школ с казахским и русским языками обучения.



В 2017 году уже у второклашек появятся новые учебники. Министерством утверждено девять учебников на казахском языке, девять – на русском и один общий для всех школ учебник по английскому языку.



Новые стандарты не для всех сразу



С 2016 года на новый стандарт перешли только первые классы. В новом учебном году в штатном режиме по новым стандартам будут обучаться 2, 5 и 7 классы. В следующем вступит в силу стандарт для 3, 6, 8 и 10 классов. А с 1 сентября 2019 года на него перейдут уже 4, 9 и 11 классы, то есть уже все казахстанские школьники будут учиться по новым стандартам.