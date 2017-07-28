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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Узбекистане арестовали Гульнару Каримову

Просмотров:315 Опубликовано: Сегодня, 12:10
В Узбекистане арестовали Гульнару Каримову
© РИА Новости
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Узбекистане арестовали дочь экс-президента страны Гульнару Каримову, сообщает управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры.

Каримову обвиняют в мошенничестве, нарушении таможенного законодательства, сокрытии иностранной валюты, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным Генпрокуратуры, во время уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении трех частных компаний выяснилось, что Каримова могла непосредственно содействовать их преступлениям.

Также Ташкент обратился к ряду стран, в том числе и России, с просьбой арестовать активы преступной группы, "с которой была связана Каримова".

"По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1,394 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллионов франков", — говорится в сообщении.

В частности, в Швейцарии правоохранители нашли 777,8 миллиона долларов и виллы в городе Колони стоимостью 18,5 миллиона франков. Также преступной группе принадлежали деньги и недвижимость во Франции, Гонконге, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании.

В России узбекские следователи нашли активы на шесть миллионов долларов, пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и восемь квартир в Москве, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более двух миллионов долларов.

По данным следователей, вину Каримовой подтвердили показания членов преступной группы, свидетелей, потерпевших, а также проверки подконтрольных преступникам компаний.

В 2015 году Каримову уже приговорили к пяти годам ограничения свободы, признав виновной в ряде преступлений, в том числе содействии группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег и расстратой госсредств.
Источник: РИАновости
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Комментарии ( 5 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 13:06
Егерь,
Этого мало...

Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь — прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, — родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.

Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком...
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?! (с) В.С.Высоцкий
 
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  • Сергей Владимиров
 Егерь (Посетители) Сегодня, 12:54
Со смертью короля, заходит и солнце принцесс.. Молитесь на своих отцов, девоньки! prey
 
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 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 12:48
Доигралась...пилотка... beer2
 
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  • RRR
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:44
Старшая была оторвой, ее ещё при жизни папы утихомирить пытались. Да не в коня корм, видать. А вот младшая была скромнее и умнее, редкое качество. Поэтому и продолжает работать представителем в NY. Мотайте на ус, детишечки небожителей dada
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:14
Новая метла помела,все теперь будем слушать новости
 
 

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