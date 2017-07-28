Оскандалившийся на взятке чиновник из Актобе ушёл с новой должности через три дня

Уволенный со скандалом за дачу взятки бывший заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Алмат Ермагамбетов был принят на новую должность, временно исполняющего обязанности заместителя директора по консультативно-диагностическому отделению ГКП "Актюбинский медицинский центр" 24 июля этого года.
Сегодня стало известно, что он подал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщили в областном управлении здравоохранения.
Также из распространенной ведомством информации стало ясно, что на новом месте Ермагамбетов проработал всего лишь три дня, с 24 по 27 июля 2017 года. В обязанностей теперь уже бывшего чиновника должна была входить разработка вопросов менеджмента и улучшения инвестиционного климата.
Что стало причиной ухода, в управлении здравоохранения не уточнили.
27 июня стало известно, что бывший заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Алмат Ермагамбетов, уволенный из-за взятки в 20 тысяч долларов мошеннице, назначен финансовым директором многопрофильной больницы "Aktobe medical center".
"Я в курсе скандала с ним. Но у него судимости нет, его рекомендовал облздрав. У нас не госслужба, а КГП", – прокомментировал тогда назначение глава многопрофильной больницы Рустем Исаев.
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