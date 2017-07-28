Узбекские власти посчитали деньги и имущество Гульнары Каримовой в 12 странах мира

Подробности уголовных дел в отношении Гульнары Каримовой и суммы хищений опубликовало управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана.



В сообщении впервые официально подтверждается, что дочь первого президента страны Ислама Каримова уже была приговорена к наказанию в виде пяти лет ограничения свободы в августе 2015 года.



Всего Каримова фигурирует в двух уголовных делах. Первое, как было выше сказано, расследовали в 2015 году, сейчас идёт работа по второму уголовному делу. Оно выделено в отдельное производство.



Вот что инкриминируют дочери покойного президента:



- завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн 256,7 млрд сумов путём мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов (595 млн долларов или 866,7 млрд сумов), необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг (390 млрд сумов);

- сокрытие иностранной валюты на сумму 1 млрд 942,8 млн долларов и 29,1 млн евро путём получения "откатов" на счета оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц (869,3 млн долларов и 29 млн евро), незаконной продажи радиочастот и земельных участков (520 млн долларов), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей (439,6 млн долларов), незаконного вывоза наличных средств (98 млн долларов), не инкассирования наличной выручки (11,2 млн долларов), не осуществления обязательной 50% продажи от выручки за экспортированные товары и услуги (4,6 млн долларов), импорта товаров по завышенным ценам (129,7 тысячи долларов и 45,8 тысячи евро);

- нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 млрд сумов путём не указания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров (386,3 млрд сумов), сокрытия от таможенного контроля вывезенной наличной иностранной валюты (98 млн долларов или 209,4 млрд сумов), занижения стоимости экспортированной продукции (11,9 млрд сумов);

- нарушение правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 млрд сумов путём не инкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг (294,9 млрд сумов), незаконного обналичивания денежных средств (278 млрд сумов);

- подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы;

- легализация доходов, полученных от преступной деятельности путём приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе оффшорными компаниями.



По данным фактам Каримовой предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, она заключена под стражу.



"Общая сумма причинённого интересам государства и граждан ущерба по двум уголовным делам составляет 1 трлн 270 млрд 200 млн сумов, 1 млрд 651,8 млн долларов и 26,1 млн евро. По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд 394,1 млн долларов, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков", – подсчитали в Генпрокуратуре Узбекистана.



Узбекские власти насчитали у Гульнары Каримовой пентхаусы, виллы и золотовалютные резервы в 11-ти странах мира. Ниже приводится полный список владений арестованной дочери президента Каримова:



- Швейцария – денежные средства в размере 777,8 млн долларов, вилла в городе Колони стоимостью 18,5 млн франков;

- Швеция – денежные средства в размере 30 млн долларов;

- Великобритания – денежные средства в размере 4,2 млн фунтов, дома, квартиры и виллы в Лондоне общей стоимостью 22,9 млн фунтов;

- Франция – квартиры и замок "Шато де Грусси" в Париже, а также вилла в Сантропе. Общая стоимость недвижимости составляет 52,5 млн евро;

- Латвия – денежные средства и ценные бумаги на 16,5 млн долларов, развлекательный центр в парковой зоне города Риги стоимостью 9 млн евро;

- Ирландия – денежные средства и ценные бумаги на 300 млн долларов;

- Остров Мальта – самолёт стоимостью 48,8 млн долларов;

- Германия – денежные средства в размере 2 млн евро;

- Испания – денежные средства в размере 82 тысяч долларов;

- Россия – денежные средства в размере 6 млн долларов, в Москве – пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублёвка" и восемь квартир и в городе Ялте – гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 млн долларов;

- Гонконг – денежные средства в размере 67 млн долларов, пентхаус в небоскребе The Arch стоимостью 15 млн долларов;

Объединённые Арабские Эмираты – денежные средства в размере 32 млн долларов, золото и золотые сертификаты на сумму 31,5 млн долларов. В Дубае – пентхаус, две виллы, два гостиничных комплекса общей стоимостью 67,4 млн долларов.



В рамках международного сотрудничества Узбекистан направил компетентным органам вышеперечисленных государств постановления следственных органов о наложении ареста на все эти активы.



"В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан", – подытожили в генпрокуратуре Узбекистана.



28 июля 2017 года управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан заявило, что Гульнара Каримова арестована. Старшей дочери покойного президента Узбекистана предъявили обвинения по шести статьям Уголовного кодекса.



Гульнара Каримова – дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который скончался в сентябре 2016 года.