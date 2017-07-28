Хранить наличные в банковских ячейках запретят депутатам и госслужащим в РК

В Казахстане планируют запретить политическим, государственным служащим и депутатам хранить наличные и ценности в ячейках, а также иметь счета в иностранных банках. Такие меры предусмотрены в Комплексном плане по деофшоризации экономики на 2017-2019 годы, который разработан Министерством финансов РК, передает Today.kz.



Документ предусматривает ряд мер, направленных на предотвращение вывода капитала из страны, в том числе:



- внесение изменений в постановление Правительства РК "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции" в части усиления мер, связанных с выводом капитала за рубеж;



- введение запрета политическим государственным служащим и депутатам хранить наличные денежные средства и ценности в ячейках и иметь счета в иностранных банках и других зарубежных финансовых институтах;



- заключение и ратификация соглашения между правительством Казахстана и правительством США о совершенствовании международной налоговой дисциплины (FATCA – Прим. автора), внедрение автоматического обмена информацией о движении денежных средств резидентов Казахстана по банковским счетам, находящимся в США;



- присоединение и ратификация Многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах Common Reporting Standard (аналог FATCA – Прим. автора) со странами Европейского союза, внедрение автоматического обмена информацией о движении денежных средств резидентов Казахстана по банковским счетам, находящимся в странах ЕС;



- законодательное установление запрета лицам, зарегистрированным в государствах с льготным налогообложением, а также лицам, 10 и более процентов голосующих акций или долей участия которых прямо или косвенно принадлежит лицам, зарегистрированным в государствах с льготным налогообложением, на участие в государственных закупках, в получении государственных гарантий, субсидий, льгот, преференций и иных форм государственной поддержки.

Отмечается, что документ в настоящее время согласовывается со всеми государственными органами Казахстана, а его подписание планируется уже в июле.

При этом, по официальной информации, на сегодня в рамках находящихся в производстве досудебных расследований заморожено и арестовано похищенное имущество на сумму 56 миллионов долларов, по которым ведется работа по их возврату. Вместе с тем отмечается, что установление более существенных ограничений в вопросах перечисления денежных средств за рубеж противоречат международным обязательствам Казахстана, что может негативно отразиться на инвестиционном климате страны, а также отрицательно повлиять на международные рейтинги. Кроме того, в рамках работы по заключению соглашений о сотрудничестве и взаимной выдаче коррупционеров с развитыми государствами, наиболее привлекательными для бегства капиталов, Генеральная прокуратура на постоянной основе проводит работу по подписанию соответствующих договоров.



В настоящее время заключено 54 двусторонних договора с 29 странами:



- о взаимной правовой помощи по уголовным делам - с 24 странами: Болгарией, Великобританией, Венгрией, Вьетнамом, Грузией, Индией, Ираном, Испанией, Италией, Китаем, Южной Кореей, КНДР, Кыргызстаном, Литвой, Монако, Монголией, ОАЭ, Пакистаном, Румынией, Сербией, США, Турцией, Узбекистаном, Чехией и Канадой;



- о выдаче - с 16 странами: Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Ираном, Индией, Испанией, Италией, Китаем, Кыргызстаном, Литвой, Монголией, ОАЭ, Румынией, Саудовской Аравией, Сербией, Турцией и Южной Кореей;



- о передаче осужденных лиц - с 14 странами: Азербайджаном, Венгрией, Индией, Ираном, Испанией, Италией, Китаем, Литвой, Румынией, Саудовской Аравией, Сербией, Туркменистаном, Турцией, Украиной.



Также подписан договор с Литвой о передаче осужденных лиц, и планируется подписать восемь межгосударственных договоров с пятью странами: Вьетнамом – о правовой помощи и выдаче; Бразилией, ОАЭ, Монголией – о передаче осужденных; с Иорданией – три договора.

Помимо этого, Казахстан является участником шести многосторонних конвенций.



В 2017 году РК планируется присоединиться к Межамериканской конвенции о выдаче от 1933 года с 12 странами: Аргентиной, Гватемалой, Гондурасом, Доминиканской Республикой, Колумбией, Никарагуа, Мексикой, Панамой, Сальвадором, США, Чили и Эквадором.



Генеральной прокуратурой совместно с Министерством иностранных дел РК ведется работа по присоединению к четырем Конвенциям Совета Европы о правовой помощи по уголовным делам, о международной действительности судебных решений по уголовным делам и передаче производства по уголовным делам – всего 47 европейских стран.

В сфере правовой статистики планируется заключить соглашение о сотрудничестве с Евроюстом.



Кроме того, в феврале 2016 года в секретариат Ассоциации государств Юго-Восточной Азии направлена заявка о присоединении Казахстана к конвенции АСЕАН о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 29 ноября 2004 года по 10 странам - Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Вьетнам, Мьянма и Таиланд.



При этом отмечается, что Швейцария, которая является наиболее привлекательной страной для бегства капиталов, отказалась подписывать соответствующие договора с Республикой Казахстан.



Помимо этого, для укрепления сотрудничества с развитыми странами в вопросах выдачи коррупционеров и возврата похищенных активов Генпрокуратура реализует проект "Возврат похищенных активов из-за рубежа", который предусматривает обучение прокуроров и следователей работе по возврату активов на базе Академии правоохранительных органов при ГП РК. Привлечены ведущие зарубежные эксперты по вопросам возврата активов, организована программа подготовки национальных тренеров.



В рамках этого проекта уже обучены 186 следователей и прокуроров, подготовлено 10 национальных тренеров.