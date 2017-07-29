В ДВД изучают видео с грубым поведением полицейского в супермаркете Темиртау

В ДВД области изучают видео, на котором видно, как полицейский в Темиртау грубо выталкивает посетителя из супермаркета. Инцидент произошел в день приезда в город премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент Tengrinews.kz. Полицейский требует перепарковать машину, но по замечаниям покупателя, на стоянке много других авто. Несмотря на эти доводы, мужчину хватают за руки и выводят из магазина. "Вы не имеете права хватать меня руками", - возмущается он. На это страж порядка отвечает: "Имею. Охраняемое лицо приехало". Автор видео пытается выйти из супермаркета вслед за всеми, но его не выпускают. Видео было размещено на официальной странице премьер-министра в Vkontakte, но ответа пока не получило. Также ролик попал на крупный русскоязычный ресурс pikabu и был опубликован на канале в Youtube. Многих пользователей Сети возмутило такое поведение полицейских. В комментариях они активно поддерживали мужчину, с которым грубо обошелся представитель правоохранительных органов. В ДВД области пообещали разобраться в случившемся. "Сейчас мы изучаем видео. О результатах сообщим позже", - подчеркнули сотрудники ведомства.
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