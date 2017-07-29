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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В ДВД изучают видео с грубым поведением полицейского в супермаркете Темиртау

Просмотров:298 Опубликовано: Сегодня, 18:57
В ДВД изучают видео с грубым поведением полицейского в супермаркете Темиртау
Кадр видео
В ДВД области изучают видео, на котором видно, как полицейский в Темиртау грубо выталкивает посетителя из супермаркета. Инцидент произошел в день приезда в город премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент Tengrinews.kz. Полицейский требует перепарковать машину, но по замечаниям покупателя, на стоянке много других авто. Несмотря на эти доводы, мужчину хватают за руки и выводят из магазина. "Вы не имеете права хватать меня руками", - возмущается он. На это страж порядка отвечает: "Имею. Охраняемое лицо приехало". Автор видео пытается выйти из супермаркета вслед за всеми, но его не выпускают. Видео было размещено на официальной странице премьер-министра в Vkontakte, но ответа пока не получило. Также ролик попал на крупный русскоязычный ресурс pikabu и был опубликован на канале в Youtube. Многих пользователей Сети возмутило такое поведение полицейских. В комментариях они активно поддерживали мужчину, с которым грубо обошелся представитель правоохранительных органов. В ДВД области пообещали разобраться в случившемся. "Сейчас мы изучаем видео. О результатах сообщим позже", - подчеркнули сотрудники ведомства.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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  • Mestnyi
  • Sazan
 Ян (Посетители) Сегодня, 21:19
Такая мерзость даже не знаю,что накатать,вот..........................................
 
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mma (Посетители) Сегодня, 20:50
Sazan,
Ты видимо сам к мусорам или охранникам относишься.
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 20:47
Цитата: mma
были бы у нас сплоченные люди. Они бы этого мусора с охранниками пинками

Ну показал бы пример, чегевара
 
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mma (Посетители) Сегодня, 20:34
Вот так вот мусора работают на власть, а граждан за людей не считают, а были бы у нас сплоченные люди. Они бы этого мусора с охранниками пинками бы вывели самого из магазина. Власть знает что мы разобщены и что у нас слабая гражданское самосознание.
 
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  • Sazan
  • Ян
  • Mestnyi
 Маривана (Посетители) Сегодня, 20:31
Sazan,
эх, культурная все же у нас газета, а так жаль иногда, за этими звездочками скрыт весь гнев честного народа...

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  • Маривана
  • Richie
  • Ян
  • Mestnyi
 Sazan (Посетители) Сегодня, 20:15
Этот же ментяра с таким рвением выталкивает мужика, он и своего отца бы вытолкнул ради охраняемого лица. ***. и охранники *** ножки/ручки в раскорячку. Ну че, победили мужика погонами черти. Герои! Спасли мир.
Всегда говорил в ментовке последние *** работают
 
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  • Sazan
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 Маривана (Посетители) Сегодня, 19:56
ой бай, байчик приехал, расступись холоп **... huh и всем ***, что этот байчик жрет с наших с вами налогов.

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 19:25
Шендi - ұлтшыл секiлдi. Қаншама халық жүр, бiр орысқа көӡi түсiп қалыпты.
Және де, жаңағы қалаға соншама қандай кiсi келейiн деп жатыр? Абай Бегей ме? Әлде, Ақылбек Жеменей ме?
Тағыда бiр шендi жұмысында бәлеге қалды ...
 
 

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