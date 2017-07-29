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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Украинские пилоты вслепую посадили изувеченный градом самолёт в Стамбуле

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 21:06
Украинские пилоты вслепую посадили изувеченный градом самолёт в Стамбуле
Пилоты садили самолёт практически вслепую / Фото Oleg Lungul/Facebook
Во время полёта мощный град побил на борту стёкла и вывел из строя механику. Пилоты садились практически вслепую.
Видео и фотографии приземления разбитого в воздухе самолёта опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Oleg Lungul.

Он рассказал, что борт турецкой компании Atlasglobal во время полёта попал под град с куриное яйцо. В результате у самолёта была полностью разбита носовая часть, "сильно пострадали передние стёкла, автопилот, автотраст, Direct low.

"Украинский экипаж и две турецкие стюардессы проявили мужество в процессе этого инцидента. Капитан посадил вслепую – создал кренчик и смотрел только через форточку, не открывая её. Когда он посадил самолёт, аплодировал весь перрон аэропорта "Ататюрк". Пилоты других самолётов мигали фарами и просто приходили на борт пожать руку. Когда ребята приехали в отель, то мы все, и работники отеля вышли и аплодировали им. Это действительно достойно уважения", – написал автор поста.

Он также рассказал что за кадром на турецком люди кричали: "Он не сядет, не сядет!" Они до последнего не верили, что пилоты смогут успешно посадить самолёт – настолько всё выглядело безнадёжно.

Мощные осадки затопили Стамбул вечером в четверг, 27 июля. Рейсы в международном аэропорту "Ататюрк" отменили, а станции метро закрыли.

Многие здания и офисы были затоплены. В районе Куртюлуш рухнула стена древнего кладбища, прилегающая к оживлённой улице.

Власти закрыли туннель "Евразия", который соединяет азиатскую и европейскую стороны Стамбула в проливе Босфор.


Источник: Informburo.kz
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Комментарии ( 6 )

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Just person (Посетители) Сегодня, 21:53
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 Ян (Посетители) Сегодня, 21:37
Советская школа пилотирования,они могли быть казахами,киргизами,грузинами или армянами,советская школа пилотирования и козырный туз вытащили украинцы и покрутили им перед носом у всего мира. Вот так надо управлять техникой,вот так надо показывать как учили в ссср.
 
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 Sazan (Посетители) Сегодня, 21:32
Безумству храбрых поем мы песню!
Молодцы!
Вот где героизм bravo
 
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 tag_92 (Посетители) Сегодня, 21:28
напомнил фильм "Чудо на Гудзоне". Молодцы пилоты.

Жарко очень...может шапку снять!?
 
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 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 21:27
Молодцы. Вот что значит профессионализм.
 
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 ShEV (Посетители) Сегодня, 21:25
Какие молодцы! Браво! Супер пилоты!
 
 

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