Украинские пилоты вслепую посадили изувеченный градом самолёт в Стамбуле





Во время полёта мощный град побил на борту стёкла и вывел из строя механику. Пилоты садились практически вслепую.Видео и фотографии приземления разбитого в воздухе самолёта опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Oleg Lungul.Он рассказал, что борт турецкой компании Atlasglobal во время полёта попал под град с куриное яйцо. В результате у самолёта была полностью разбита носовая часть, "сильно пострадали передние стёкла, автопилот, автотраст, Direct low."Украинский экипаж и две турецкие стюардессы проявили мужество в процессе этого инцидента. Капитан посадил вслепую – создал кренчик и смотрел только через форточку, не открывая её. Когда он посадил самолёт, аплодировал весь перрон аэропорта "Ататюрк". Пилоты других самолётов мигали фарами и просто приходили на борт пожать руку. Когда ребята приехали в отель, то мы все, и работники отеля вышли и аплодировали им. Это действительно достойно уважения", – написал автор поста.Он также рассказал что за кадром на турецком люди кричали: "Он не сядет, не сядет!" Они до последнего не верили, что пилоты смогут успешно посадить самолёт – настолько всё выглядело безнадёжно.Мощные осадки затопили Стамбул вечером в четверг, 27 июля. Рейсы в международном аэропорту "Ататюрк" отменили, а станции метро закрыли.Многие здания и офисы были затоплены. В районе Куртюлуш рухнула стена древнего кладбища, прилегающая к оживлённой улице.Власти закрыли туннель "Евразия", который соединяет азиатскую и европейскую стороны Стамбула в проливе Босфор.