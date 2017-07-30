ЭТО БЫЛ НЕ СЕКС, А СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА

В связи с появлением в социальных сетях непристойного видео-сюжета, в котором уральский полицейский якобы занимается сексом, в офис СМК и Мусульманского комитета по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) поступило письмо от его друзей и родственников.
В нем авторы обращаются с просьбой донести до широких кругов общественности следующие версии происшествия, которые по их мнению заслуживают доверия:
Версия 1. Уральский полицейский задержал женщину, которую занималась распространением наркотиков и запрещённой литературы. Пытаясь скрыть улики и уйти от ответственности, она спрятала их в интимное место. Не имея при себе специальной техники и подготовленного персонала, полицейский мужественно взял на себя ответственность и подручными средствами выуживал из неё запрещённые предметы.
Версия 2. В свободное от работы время полицейский находился в частной сауне. В это время он подвергся нападению неизвестной женщины, которая под видом банщицы-массажистки проникла в сауну. Видеоматериал зафиксировал фрагмент смертельной схватки, когда, применив приемы самбо, страж порядка пытается нейтрализовать опасную преступницу.
Версия 3. Будучи честным и принципиальным человеком полицейский, нажил огромное количество врагов. По этой причине даже в минуты близости со своей женой он держит под рукой табельное оружие и бронежилет. Именно этот факт запечатлён в злополучном видео.
Авторы письма утверждают, что все, вышеописанные происшествия, полицейский изложил в своём рапорте, однако его недруги упорно скрывают эти документы. Кроме того, они обращают внимание на весьма важную деталь:
«Наш полицейский является настоящим патриотом – говорится в послании. - Свидетельством тому является факт, запечатлённый скрытой видеосъемкой: даже нижнее белье он специально окрашивает в нежно-бирюзовый цвет, подчеркивая тем самым искреннюю любовь к национальным символам».
Руководство СМК и МКПЧ ЦА обещалось внимательно изучить приведённые факты и вынести справедливый вердикт.
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