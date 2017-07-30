Сейчас на сайте
2587
объявлений
  • Сварочные работы, 5 000 тенге
  • Продам Дверь за 20 000 тенге
  • Кровля
  • Сантехнические услуги
  • Продам Стойку для одежды за 8 000 тенге
  • Продам Бизнес готовый за 250 000 тенге
  • Продам Коробки за 45 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Воскресенье, 30 Июля
+36...+33
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.74 KZT
  • €1 = 382.81 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ЭТО БЫЛ НЕ СЕКС, А СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА

Просмотров:37 Опубликовано: Сегодня, 21:42
ЭТО БЫЛ НЕ СЕКС, А СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА
Кадр видео
В связи с появлением в социальных сетях непристойного видео-сюжета, в котором уральский полицейский якобы занимается сексом, в офис СМК и Мусульманского комитета по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) поступило письмо от его друзей и родственников.

В нем авторы обращаются с просьбой донести до широких кругов общественности следующие версии происшествия, которые по их мнению заслуживают доверия:

Версия 1. Уральский полицейский задержал женщину, которую занималась распространением наркотиков и запрещённой литературы. Пытаясь скрыть улики и уйти от ответственности, она спрятала их в интимное место. Не имея при себе специальной техники и подготовленного персонала, полицейский мужественно взял на себя ответственность и подручными средствами выуживал из неё запрещённые предметы.

Версия 2. В свободное от работы время полицейский находился в частной сауне. В это время он подвергся нападению неизвестной женщины, которая под видом банщицы-массажистки проникла в сауну. Видеоматериал зафиксировал фрагмент смертельной схватки, когда, применив приемы самбо, страж порядка пытается нейтрализовать опасную преступницу.

Версия 3. Будучи честным и принципиальным человеком полицейский, нажил огромное количество врагов. По этой причине даже в минуты близости со своей женой он держит под рукой табельное оружие и бронежилет. Именно этот факт запечатлён в злополучном видео.

Авторы письма утверждают, что все, вышеописанные происшествия, полицейский изложил в своём рапорте, однако его недруги упорно скрывают эти документы. Кроме того, они обращают внимание на весьма важную деталь:

«Наш полицейский является настоящим патриотом – говорится в послании. - Свидетельством тому является факт, запечатлённый скрытой видеосъемкой: даже нижнее белье он специально окрашивает в нежно-бирюзовый цвет, подчеркивая тем самым искреннюю любовь к национальным символам».

Руководство СМК и МКПЧ ЦА обещалось внимательно изучить приведённые факты и вынести справедливый вердикт.


Источник: Пресс-служба СМК
Источник: Times.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Пантера
 Егерь (Посетители) Сегодня, 21:51
Версия 3. Будучи честным и принципиальным человеком полицейский, нажил огромное количество врагов. По этой причине даже в минуты близости со своей женой он держит под рукой табельное оружие и бронежилет. Именно этот факт запечатлён в злополучном видео.

Насчет врагов не знаю, но опарафинился засранец на всю страну.
Выуживал запрещенные предметы..
Стыд и срам. Блевать хочется на наших мусоров глядя.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика