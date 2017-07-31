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Как не стать жертвой мошенников при оплате платежными карточками, показал Нацбанк

Просмотров:269 Опубликовано: Сегодня, 10:19
Как не стать жертвой мошенников при оплате платежными карточками, показал Нацбанк
Кадр из мультфильма
В Национальном банке Казахстана объяснили, как не стать жертвой мошенников при оплате платежными карточками, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Казахстане, по данным Национального банка РК, самыми распространенными платежными карточками являются VISA и MasterCard. Иногда используются карточки American Express, UnionPay и локальные системы. Выпуск карточек в РК осуществляют 25 банков и АО "Казпочта".

Существуют два основных вида карточек: дебетные и кредитные. Операции по дебетным платежным карточкам производятся в пределах остатка денег на банковском счете. Обычно такие карточки используются для зачисления заработной платы, пенсий, пособий и так далее.

При использовании кредитной платежной карточки осуществление расчетов производится за счет и в пределах размера банковского кредита, предоставляемого банком.



Важно помнить следующее, чтобы не стать жертвой мошенников:

- требуйте проведения операций с платежной карточкой только в Вашем присутствии;
- незамедлительно сообщайте в банк-эмитент, если платежная карточка утеряна или с нее без Вашего согласия списаны деньги;
- подключите услугу SMS-уведомлений банка;
- не передавайте другим лицам, в том числе близким, платежную карточку и PIN-код ни при каких обстоятельствах;
- совершайте покупки в интернет-магазинах на проверенных сайтах с использованием отдельной платежной карточки.

В Нацбанке посоветовали казахстанцам быть финансово ответственными и повышать свою финансовую грамотность.

Ранее сообщалось, что "Лаборатория Касперского" обнаружила нетипичную модификацию трояна Neutrino, атакующего POS-терминалы и крадущего данные банковских карт. В зону риска попали несколько стран, в том числе и Казахстан. Приблизительно десять процентов всех попыток заражений приходится на предприятия малого бизнеса.
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