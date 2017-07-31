Как не стать жертвой мошенников при оплате платежными карточками, показал Нацбанк

В Национальном банке Казахстана объяснили, как не стать жертвой мошенников при оплате платежными карточками, передает корреспондент Tengrinews.kz.В Казахстане, по данным Национального банка РК, самыми распространенными платежными карточками являются VISA и MasterCard. Иногда используются карточки American Express, UnionPay и локальные системы. Выпуск карточек в РК осуществляют 25 банков и АО "Казпочта".Существуют два основных вида карточек: дебетные и кредитные. Операции по дебетным платежным карточкам производятся в пределах остатка денег на банковском счете. Обычно такие карточки используются для зачисления заработной платы, пенсий, пособий и так далее.При использовании кредитной платежной карточки осуществление расчетов производится за счет и в пределах размера банковского кредита, предоставляемого банком.Важно помнить следующее, чтобы не стать жертвой мошенников:- требуйте проведения операций с платежной карточкой только в Вашем присутствии;- незамедлительно сообщайте в банк-эмитент, если платежная карточка утеряна или с нее без Вашего согласия списаны деньги;- подключите услугу SMS-уведомлений банка;- не передавайте другим лицам, в том числе близким, платежную карточку и PIN-код ни при каких обстоятельствах;- совершайте покупки в интернет-магазинах на проверенных сайтах с использованием отдельной платежной карточки.В Нацбанке посоветовали казахстанцам быть финансово ответственными и повышать свою финансовую грамотность.Ранее сообщалось, что "Лаборатория Касперского" обнаружила нетипичную модификацию трояна Neutrino, атакующего POS-терминалы и крадущего данные банковских карт. В зону риска попали несколько стран, в том числе и Казахстан. Приблизительно десять процентов всех попыток заражений приходится на предприятия малого бизнеса.