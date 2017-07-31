Попытки помпезного вручения помощи малоимущим детям будут пресекаться - МОН РК

Министерстве образования и науки РК высказались по поводу случаев торжественного вручения помощи малоимущим детям, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Маншук Абдыкарим, такие случаи в прошлом действительно были.
"Был у нас в прошлом году инцидент. Некоторые регионы перестарались – старались оказать эту помощь помпезно. Многим детям и многим семьям это, конечно, не понравилось. Мое личное мнение – нельзя так делать", - сказала Маншук Абдыкарим на брифинге в СЦК.
Она отметила, что министерством пресекаются попытки оказания помощи таким образом.
"Еще в прошлом году специально направили письма, что бы никаких торжественных вручений и мероприятий ни на каких линейках не должно быть, потому что это ущемляет все равно ребенка", - заявила Маншук Абдыкарим.
"В этом году мы на это тоже будем особое внимание уделять. Если будем где то узнавать, что акиматы или кто-то решил прорекламировать свою деятельность благотворительную, то, конечно, будем вести разъяснительную работу и пресекать это. Потому что это неправильно", - заключила она.
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