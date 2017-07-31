В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, откроются вытрезвители

Вытрезвители откроют в обязательном порядке в городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил в опубликованном в понедельник интервью порталу m24.
Вытрезвители откроют в Москве и еще 10 городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
"В преддверии чемпионата в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения (вытрезвители – прим. ред.) в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики. Например, за время проведения Кубка конфедераций более 600 человек были госпитализированы по разным поводам. В основном это соматические болезни были, но некоторые поводы были связаны и с опьянением", – сказал Брюн.
Он уточнил, что к идее возвращения вытрезвителей в столице было решено вернуться, так как "есть хороший опыт в других регионах страны".
Главный нарколог России отметил, что пока не решено, сделают ли вытрезвители платными и какое ведомство будет их курировать. В любом случае врачи там будут присутствовать. "Понятно, что для медиков это непрофильное занятие, возникает юридический вопрос: на основании чего человека удерживают в течение определенного времени? Поэтому, скорее всего, это не будет в рамках здравоохранения. Сейчас прорабатывается юридическая основа этого проекта", – сказал Брюн. Он напомнил, что в Советском Союзе вытрезвители входили в систему МВД.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.