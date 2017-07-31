В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, откроются вытрезвители

Вытрезвители откроют в обязательном порядке в городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил в опубликованном в понедельник интервью порталу m24.



Вытрезвители откроют в Москве и еще 10 городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году.





"В преддверии чемпионата в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения (вытрезвители – прим. ред.) в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики. Например, за время проведения Кубка конфедераций более 600 человек были госпитализированы по разным поводам. В основном это соматические болезни были, но некоторые поводы были связаны и с опьянением", – сказал Брюн.



Он уточнил, что к идее возвращения вытрезвителей в столице было решено вернуться, так как "есть хороший опыт в других регионах страны".





Главный нарколог России отметил, что пока не решено, сделают ли вытрезвители платными и какое ведомство будет их курировать. В любом случае врачи там будут присутствовать. "Понятно, что для медиков это непрофильное занятие, возникает юридический вопрос: на основании чего человека удерживают в течение определенного времени? Поэтому, скорее всего, это не будет в рамках здравоохранения. Сейчас прорабатывается юридическая основа этого проекта", – сказал Брюн. Он напомнил, что в Советском Союзе вытрезвители входили в систему МВД.