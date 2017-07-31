Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира

Опубликован рейтинг самых счастливых стран, составленный на основе ряда индикаторов, включая социальное обеспечение, ожидаемую продолжительность жизни, свободу делать выбор, щедрость, восприятие коррупции, передает Today.kz со ссылкой на "Вести. Экономика".



По данным отчета, источником несчастья является психическое заболевание. Работа также оказывает серьезное влияние на счастье человека.



Основными характеристиками счастливой страны являются здоровье, забота, свобода, щедрость, честность, уровень дохода и государственное управление.



10-ку счастливых стран мира возглавила Норвегия. В этом государстве индекс счастья составил - 7,537. Норвегия является крупнейшим производителем нефти и газа в Северной Европе. В стране проживает 5,2 миллиона человек, которая является одной из наименее населенных стран Европы.



На втором месте расположилась Дания. Здесь индекс счастья составил 7,522. Эта страна является индустриально-аграрной, где доля промышленности в национальном доходе составляет более 40 процентов. Дания занимает первое место в мире по объему внешнеторгового оборота на душу населения.



В тройку лидеров вошла также и Исландия с индексом счастья в 7,504. На островном государстве проживают 332 529 жителей. 25 процентов населения занимаются торговлей, 21 процент заняты в сфере рыболовства, 18 процентов - в промышленности и ремеслах, 16 процентов - в сельском хозяйстве и еще 10 процентов - в других отраслях.



Четвертую сточку рейтинга заняла Швейцария. Здесь индекс счастья составил 7,494. По данным западных экономистов, государство входит в первую 10-ку стран мира по уровню конкурентоспособности экономики. Швейцария известна миру своими частными школами, закрытыми пансионами и университетами.



В топ- 5 вошла Финляндия, где индекс счастья составил 7,469. На 2017 год в стране насчитывается 5,5 миллиона человек. Отмечается, что в течение многих лет показатели рождаемости в стране уступают показателям смертности, вместе с тем наблюдается рост населения, который происходит за счет иммиграции.



На шестом месте расположились Нидерланды. В этой стране индекс счастья составил 7,377. Третья часть государственных доходов направлена на социальные выплаты и высокие затраты на заработную плату.



Седьмую строчку забрала себе Канада с индексом счастья в 7,316. Исследователи отмечают, что Канада - одна из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения. Она является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и "Большой семерки". В мире это государство имеет репутацию высокоразвитой, мирной, свободной от этнических смут и конфликтов страны, где можно вырастить детей в спокойной обстановке.



Восьмое место с индексом счастья в 7,314 заняла Новая Зеландия. Здесь проживают, по переписи 2016 года, 4,7 миллиона человек. В этом государстве развита рыночная система экономики, в основе которой лежит сельское хозяйство, обрабатывающая и пищевая промышленность, а также туризм.



Девятую строчку рейтинга занимает Австралия, где индекс счастья составил 7,284. Государство занимает высокое место в таких сферах, как здоровье, качество жизни, образование, экономическая свобода.



Топ-10 замыкает Швеция с индексом счастья в 7,284. Отмечается, что в стране высокий уровень инноваций, высокоразвитая и постоянно модернизируемая инфраструктура, отличное состояние техники, хорошо образованный персонал, владеющий английским языком.