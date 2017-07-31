В Актобе полицейский обманул родственников и друзей на 12 млн тенге

В мошенничестве на сумму свыше 12 миллионов тенге обвиняется старший лейтенант, заместитель руководителя роты дорожно-патрульной службы в Актобе. Полицейский заработал деньги на обмане самых близких людей: бывших коллег, друзей и даже родной сестренки, сообщает корреспондент NUR.KZ.



Друзья так доверяли мошеннику в погонах, что продавали ему автомобили под честное слово, без оформления договора купли-продажи. Таким образом полицейский стал хозяином новенького ВАЗ 21723.



Однако ему понравился другой автомобиль марки «Toyota Land Cruiser-150». Хотя денег у полицейского не было, но он попросил знакомую продать ему машину за 6 с половиной миллионов тенге.



Взяв автомобиль под «слово офицера», полицейский обещал вернуть деньги в течение двух месяцев и пропал.



А потом снова появился, сообщив, что ему нужны деньги на приведение в порядок документов на джип. Таким образом он забрал у женщины еще 371 900 тенге (2000 долларов).



Войдя во вкус красивой жизни, старший лейтенант уже не мог остановиться и продолжил преступную деятельность.



Используя служебное положение, он предлагал своим бывшим коллегам восстановиться на работе и перевестись на высокую должность. За эту «сказку» коллеги отдавали большие деньги.



Не пожалел подсудимый даже родную сестренку, предложив ей должность в дорожной полиции. Та не могла не довериться брату и отдала ему 3000 долларов.