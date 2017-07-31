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В МНЭ РК обнародовали данные о зарплатах казахстанцев

Просмотров:62 Опубликовано: Сегодня, 17:08
В МНЭ РК обнародовали данные о зарплатах казахстанцев
Фото с сайта tengrinews.kz
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане во втором квартале 2017 года составила 149 951 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики Казахстана.

Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 104,4 процента, реальной – 97,1 процента.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности - 315,3 тысячи тенге (в 2,1 раза превышает среднереспубликанский уровень),в профессиональной, научной и технической деятельности - 253,2 тысячи тенге (в 1,7 раза), в сфере информации и связи - 222,4 тысячи тенге (в 1,5 раза), в сфере промышленности - 202,3 тысячи тенге (в 1,3 раза), в сфере строительства - 184,9 тысячи тенге (в 1,2 раза). Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 88,3 тысячи тенге - на 41,1 процента ниже среднего показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Мангистауской области - 253,9 тысячи тенге, что в 1,7 раза превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 103,1 тысячи тенге, что на 31,3 процента ниже среднего уровня по стране.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Светик (Посетители) Сегодня, 17:20
Все это брехня. Нельзя таким образом высчитывать среднюю ЗП. Конечно, если сложить ЗП какого-нибудь начальника и простого работяги, то средняя ЗП у них будет ОГОГО. У нас уже большая часть простых людей, живет на грани бедности. ЗП не поднимают уже несколько лет, а продукты за эти года выросли уже не по одному разу
 
 

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