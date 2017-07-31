В МНЭ РК обнародовали данные о зарплатах казахстанцев

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане во втором квартале 2017 года составила 149 951 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики Казахстана.
Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 104,4 процента, реальной – 97,1 процента.
В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности - 315,3 тысячи тенге (в 2,1 раза превышает среднереспубликанский уровень),в профессиональной, научной и технической деятельности - 253,2 тысячи тенге (в 1,7 раза), в сфере информации и связи - 222,4 тысячи тенге (в 1,5 раза), в сфере промышленности - 202,3 тысячи тенге (в 1,3 раза), в сфере строительства - 184,9 тысячи тенге (в 1,2 раза). Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 88,3 тысячи тенге - на 41,1 процента ниже среднего показателя по республике.
В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Мангистауской области - 253,9 тысячи тенге, что в 1,7 раза превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 103,1 тысячи тенге, что на 31,3 процента ниже среднего уровня по стране.
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