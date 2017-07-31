Подросток ради "лайков" повис на балконе 12-го этажа в Краснодаре

Повисшего на балконе на 12-м этаже подростка в Краснодаре запечатлели на видео очевидцы. Мальчик повис на руках на внешней стороне балкона, а его друг снимал все это на камеру мобильного телефона, передает Today.kz со ссылкой на телеканал "5Родной".Этот трюк запечатлел на свой телефон и житель соседнего дома, который и разместил видео в Интернете.Пользователей соцсетей возмутил поступок подростка. Большинство комментаторов раскритиковали его. Некоторых заботит вопрос - куда же смотрят родители."Мальчику не экстрима не хватает, а ремня ... Кошмар какой ... Молодежь дуркует", - написал один комментаторов.Пользователи отметили, что, скорее всего, подростки решили повторить один из трюков так называемых руферов, которые в погоне за адреналином прыгают с крыши на крышу многоэтажек, ходят по перилам балконов. Подобные выходки могут окончиться смертью экстремалов. Журналисты телеканала предполагают, что подросток решился на это ради популярности в соцсетях.