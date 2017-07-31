Считавшийся мертвым казахстанец вышел из заключения и отрекся от родных

Прокуратура Актюбинской области помогла дочери найти отца, который много лет считался мертвым, однако мужчина отказался от семьи и предпочел Центр социальной адаптации, передает Tengrinews.kz.



"Прием в Центре правовых услуг выявил интересный жизненный случай. Обратился мужчина, освободившийся из мест лишения свободы, с просьбой помочь получить документы, определить место для проживания. Его разместили в Центре социальной адаптации, помогают с документами. По правилам ответ ему вручили, но копию все же направили по адресу, который он указал в качестве обратного, в Уральск. Неожиданным для нас стал звонок женщины, которая, представившись его дочерью, рассказала, что ее отец пропал более десяти лет назад и его через суд успели признать умершим", - рассказал руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан Даулембаев на своей странице в Facebook.



Выяснилось, что мужчина сам ушел из семьи, проживал какое-то время в России, совершил там преступление и отбывал наказание.



"Предполагая долгожданную встречу родных, мужчине сообщили о желании дочери забрать его к себе, но, к нашему удивлению, мужчина отказался контактировать со своими родными. Вдаваться в перипетии частной жизни не стали", - отметил Даулембаев.