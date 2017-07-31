Считавшийся мертвым казахстанец вышел из заключения и отрекся от родных

Прокуратура Актюбинской области помогла дочери найти отца, который много лет считался мертвым, однако мужчина отказался от семьи и предпочел Центр социальной адаптации, передает Tengrinews.kz.
"Прием в Центре правовых услуг выявил интересный жизненный случай. Обратился мужчина, освободившийся из мест лишения свободы, с просьбой помочь получить документы, определить место для проживания. Его разместили в Центре социальной адаптации, помогают с документами. По правилам ответ ему вручили, но копию все же направили по адресу, который он указал в качестве обратного, в Уральск. Неожиданным для нас стал звонок женщины, которая, представившись его дочерью, рассказала, что ее отец пропал более десяти лет назад и его через суд успели признать умершим", - рассказал руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан Даулембаев на своей странице в Facebook.
Выяснилось, что мужчина сам ушел из семьи, проживал какое-то время в России, совершил там преступление и отбывал наказание.
"Предполагая долгожданную встречу родных, мужчине сообщили о желании дочери забрать его к себе, но, к нашему удивлению, мужчина отказался контактировать со своими родными. Вдаваться в перипетии частной жизни не стали", - отметил Даулембаев.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.