Министру Касымову показали "компромат" на полицейских

Министру внутренних дел Калмуханбету Касымову показали "компромат" на сотрудников правоохранительных органов, передает Тengrinews.kz.



В личном блоге главы ведомства гражданский активист Антон Волков написал жалобу на полицейских. По его словам, госслужащие, не стесняясь, выкладывают собственные фотографии с шикарных застолий со спиртным в ресторанах и кафе, из мест отдыха на фоне дорогих авто, фото со служебным оружием.



"При проведении мониторинга на предмет соблюдения госслужащими норм этического кодекса проанализирована соцсеть "Вконтакте". Ранее местным чиновникам рекомендовали не фотографироваться на свадьбах с незнакомыми людьми. По словам уполномоченного по этике Павлодарской области Юрия Фельдмана, незнакомец может оказаться членом ОПГ или радикального общества, что впоследствии обернется серьезными неприятностями для госслужащего", - отметил Волков. Он также опубликовал ссылку на альбом "Служители Закона в Казахстане" в социальной сети "Вконтакте". Там пользователями коллекционируются фотографии полицейских, нарушающих нормы этического кодекса.



Сам Касымов в ответе на обращение заявил, что в настоящее время ДВД Павлодарской области проводится служебное расследование. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.