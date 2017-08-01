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Майнеры, инвесторы и спекулянты криптовалютами ожидают тревожного вечера 1 августа

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:27
Майнеры, инвесторы и спекулянты криптовалютами ожидают тревожного вечера 1 августа
Фото: Bitcoin.com
1 августа в 18.20 по времени Астаны в сети биткоина с большой долей вероятности произойдет хардфорк, в результате которого появится новая конкурирующая криптовалюта под названием Bitcoin Cash, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как поясняет аналитик "Альпари" Владислав Антонов, токен Bitcoin Cash (BCC) будет выдаваться пользователям без каких-либо дополнительных затрат в пропорции 1:1 по отношению к биткоину. "Если вы владеете 1BTC, то вы получите 1 BCC.

Если биржа не поддерживает новый форк, то вы не получите Bitcoin Cash", - уточняет Антонов.

При получении новые токены можно продать на биржах, которые выразили согласие ими торговать. К ним относятся: Bihumb, Bittrex, Korbit, Kraken, Livecoin, Okex и ViaBTC. Биржи Bitfinex, BTCC, CEX.io и Huobi заняли выжидательную позицию и не готовы добавить ее себе в листинг.

В последний день июля 1 BCC оценивался в 324 доллара. На мелких китайских биржах фьючерс на BCC активно торговался в юанях по цене около 300 долларов.

Два похожих названия Bitcoin и Bitcoin Cash будут создавать путаницу у новичков, делиться мнением эксперт. Недобросовестные участники рынка начнут продавать "биткоины со скидкой" и предоставлять BCC вместо BTC.

"(...) Если бы Bitcoin Cash представлял угрозу Bitcoin, то пара BTC/USD торговалась бы не на 2731 долларов, а около 1800 долларов. А так все, кто хочет получить Bitcoin Cash, скупают Bitcoin, поддерживая его на уровне 2730 долларов. На четырехчасовом периоде по паре BTC/USD формируется треугольная формация. Учитывая, что разделение сети биткоина относится к фундаментальному событию, я воздержусь от прогноза. В это время технический анализ не работает", - сказал собеседник.

31 июля, рост цены бит­ко­и­на до­сти­гал 8 процентов, и курс ко­ле­бал­ся в рай­оне ме­сяч­ных мак­си­му­мов. Кроме того, аб­со­лют­ные ре­кор­ды об­но­ви­ли про­цент­ные став­ки мар­жи­наль­но­го кре­ди­то­ва­ния в бит­коинах на двух круп­ней­ших крип­то­бир­жах, ко­то­рые не тре­бу­ют воз­вра­та BCC кре­ди­то­рам после хард­фор­ка, Poloniex и Bitfinex. На Poloniex став­ка на се­год­ня в сред­нем со­став­ля­ет 3 процента в день, на Bitfinex — 0,76 процента, сообщал Insider.pro.
Источник: Tengrinews.kz
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