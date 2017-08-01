Казахстан направил ноту протеста Египту

МИД РК направило ноту протеста Египту из-за ситуации с задержанными казахстанцами. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков, передает Tengrinews.kz.
Отмечается, что с момента пропажи шестерых граждан Казахстана в Каире прошло уже 12 дней. По имеющимся у МИД РК данным, в ночь с 19 на 20 июля они были задержаны сотрудниками спецслужб Египта, но до сих пор Казахстан не получил от египетской стороны официального уведомления об обстоятельствах задержания, причинах и местонахождении граждан РК.
"Несмотря на их заверения (представителей МИД Египта - прим. автора) оказать содействие в выяснении обстоятельств задержания казахстанских граждан, ситуация к этому моменту не изменилась. В этой связи Министерству иностранных дел Египта была передана официальная нота протеста. Аналогичная нота была также вручена временному поверенному в делах Египта в Казахстане. Мы продолжаем решительно настаивать перед египетскими официальными властями на разъяснении обстоятельств задержания казахстанских граждан и предоставлении доступа к задержанным", - заявил Ануар Жайнаков в здании правительства РК.
24 июля стало известно, что в Египте пропали шестеро казахстанцев - учащихся языковых курсов. Спустя некоторое время выяснилось, что студенты были задержаны органами национальной безопасности Египта и находятся на территории этой страны. Позже инцидент с участием казахстанцев прокомментировали в Министерстве по делам религий РК.
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