Сейчас на сайте
2545
объявлений
  • Продам Швейную машину промышленную за 200 000 тенге
  • Продам Бизнес мандариновый за 5 600 000 тенге
  • Продам Аппарат Karcher HD 5/15 за 165 000 тенге
  • Продам Полки-стеллажи за 20 000 тенге
  • Требуется Менеджер, 150 000 тенге
  • Требуется Торговый агент
  • Требуется Учитель математики
 

«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 01 Августа
+36...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.74 KZT
  • €1 = 382.81 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан направил ноту протеста Египту

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 10:10
Казахстан направил ноту протеста Египту
Фото с сайта tengrinews.kz
МИД РК направило ноту протеста Египту из-за ситуации с задержанными казахстанцами. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков, передает Tengrinews.kz.

Отмечается, что с момента пропажи шестерых граждан Казахстана в Каире прошло уже 12 дней. По имеющимся у МИД РК данным, в ночь с 19 на 20 июля они были задержаны сотрудниками спецслужб Египта, но до сих пор Казахстан не получил от египетской стороны официального уведомления об обстоятельствах задержания, причинах и местонахождении граждан РК.

"Несмотря на их заверения (представителей МИД Египта - прим. автора) оказать содействие в выяснении обстоятельств задержания казахстанских граждан, ситуация к этому моменту не изменилась. В этой связи Министерству иностранных дел Египта была передана официальная нота протеста. Аналогичная нота была также вручена временному поверенному в делах Египта в Казахстане. Мы продолжаем решительно настаивать перед египетскими официальными властями на разъяснении обстоятельств задержания казахстанских граждан и предоставлении доступа к задержанным", - заявил Ануар Жайнаков в здании правительства РК.

24 июля стало известно, что в Египте пропали шестеро казахстанцев - учащихся языковых курсов. Спустя некоторое время выяснилось, что студенты были задержаны органами национальной безопасности Египта и находятся на территории этой страны. Позже инцидент с участием казахстанцев прокомментировали в Министерстве по делам религий РК.
Источник: today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Лесник (Посетители) Сегодня, 10:32
Нет дыма без огня. Просто так спецслужбы не задерживают. Значит, было за что. Теперь их ждет суд и заслуженное наказание. Если здесь сектанты живут вполне свободно, постоянно увеличивая свои ряды, пользуясь непуганностью властей, то в Египте прекрасно знают, что такое бородатая чума, несущая смерть и разрушение, и оперативно их нейтрализуют, видя, что бородачи начинают скапливаться в кучки. Честь и хвала египетским спецслужбам.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ну Ну (Посетители) Сегодня, 10:18
Проснулись, шо так тянули то
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика