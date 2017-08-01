Владельцев беспилотников в Казахстане обязали ставить дроны на учет

Комитет гражданской авиации разъяснил правила использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Согласно информации комитета, при эксплуатации беспилотного летательного аппарата на территории РК необходимо иметь письмо от Комитета гражданской авиации о постановке на учет БПЛА.



Отмечается, что при осуществлении полетов БПЛА, согласно статей 31 и 33 Закона РК от 15 июля 2010 года № 339-IV "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" полеты и схемы (маршруты) полетов воздушных судов согласовываются с органами национальной безопасности и уполномоченным органом в сфере государственной авиации и утверждаются Комитете гражданской авиации Министерства инвестиций и развития РК.



"В период проведения охранных мероприятий полеты над населенными пунктами вне установленных маршрутов и полеты над охраняемыми объектами согласовываются с органами национальной безопасности и Службой государственной охраны РК", - отметили в ведомстве.



Сообщается, что согласно правилам, утвержденным правительством для каждого объекта, на котором проводятся полеты БПЛА, собственником или органом, ответственным за эксплуатацию объекта, разрабатывается инструкция по взаимодействию с органами управления воздушным движением, которая согласовывается с органом УВД, в районе ответственности которого находится объект.



"Полеты беспилотных летательных аппаратов выполняются на высоте, обеспечивающей реализацию указанных мероприятий, с обеспечением безопасности выполнения полетов их организатором. Согласование выполнения таких полетов над населенными пунктами вне установленных маршрутов, производится с органами национальной безопасности и уполномоченным органом в сфере государственной авиации не менее чем за 3 суток до начала полетов. В период проведения охранных мероприятий полеты воздушных судов над населенными пунктами вне установленных маршрутов согласовываются с органами национальной безопасности и Службой государственной охраны РК не менее чем за 2 рабочих дня до начала полетов", - заявили в комитете.



Владелец БПЛА должен представлять план полета в Главный центр УВД Министерства обороны РК, для получения разрешения на использование воздушного пространства в целях уведомления органов обслуживания воздушного движения (управления воздушным движением) и полетно-информационного обслуживания по запросу эксплуатанта.



"В настоящее время ведется работа по совершенствованию и упрощению процедур использования БПЛА. Для получения более подробной информации Вы можете обратиться по телефону +7 (7172)75-48-41 Управление аэронавигации КГА МИР РК", - проинформировали в ведомстве.