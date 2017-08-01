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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Почему тенге не укрепился вслед за нефтью, рассказал министр

Просмотров:165 Опубликовано: Сегодня, 11:10
Почему тенге не укрепился вслед за нефтью, рассказал министр
Фото ©Турар Казангапов
На курс тенге влияет экономическая ситуация торговых партнеров Казахстана, главным из которых является Российская Федерация. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Средневзвешенный курс нацвалюты на 31 июля по отношению к доллару составил 328,07 тенге, ослабев сразу на 1,33 тенге. Сообщалось, что тенге не стал укрепляться, даже несмотря на то, что цены на нефть пробили двухмесячный максимум. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 51,38 доллара за баррель.

По словам министра, при анализе курса нацвалюты необходимо учитывать множество факторов.

"Курс тенге подвержен влиянию нескольких факторов, то есть и цен на нефть, на металлы, и в том числе, конечно, того, что происходит у наших ключевых торговых партнеров, главным из которых является Российская Федерация. Это нормальная ситуация, поэтому, конечно, определенная реакция, связь есть", - сообщил Сулейменов после заседания правительства.

Как отметил министр, имеется необходимость в более близкой координации денежно-кредитной и финансовой политик между странами ЕАЭС, так как то, что происходит в одной стране, в силу открытости границ и экономической взаимосвязи влияет на другую страну.

Ранее эксперты предположили, что в ближайшей перспективе вероятно дальнейшее ослабление тенге к доллару на фоне опасения снижения стоимости нефти на мировом рынке. Вместе с тем член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса РК Аманжан Жамалов прокомментировал слухи о возможной девальвации.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Маривана (Посетители) Сегодня, 11:57
Цитата: Yanis
Ответа на вопрос "Почему" в приведённой не очень связанной фразе нет.


ну как нет? читаем между строк - потому что от нас ничего не зависит. Независимость. Даже праздник у нас есть по этому поводу, вот скоро скоро.

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Yanis (Посетители) Сегодня, 11:27
Почему тенге не укрепился вслед за нефтью, рассказал министр


"Курс тенге подвержен влиянию нескольких факторов, то есть и цен на нефть, на металлы, и в том числе, конечно, того, что происходит у наших ключевых торговых партнеров, главным из которых является Российская Федерация. Это нормальная ситуация, поэтому, конечно, определенная реакция, связь есть", - сообщил Сулейменов после заседания правительства.


Ответа на вопрос "Почему" в приведённой не очень связанной фразе нет.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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