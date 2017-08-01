Почему тенге не укрепился вслед за нефтью, рассказал министр

На курс тенге влияет экономическая ситуация торговых партнеров Казахстана, главным из которых является Российская Федерация. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Средневзвешенный курс нацвалюты на 31 июля по отношению к доллару составил 328,07 тенге, ослабев сразу на 1,33 тенге. Сообщалось, что тенге не стал укрепляться, даже несмотря на то, что цены на нефть пробили двухмесячный максимум. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 51,38 доллара за баррель.



По словам министра, при анализе курса нацвалюты необходимо учитывать множество факторов.



"Курс тенге подвержен влиянию нескольких факторов, то есть и цен на нефть, на металлы, и в том числе, конечно, того, что происходит у наших ключевых торговых партнеров, главным из которых является Российская Федерация. Это нормальная ситуация, поэтому, конечно, определенная реакция, связь есть", - сообщил Сулейменов после заседания правительства.



Как отметил министр, имеется необходимость в более близкой координации денежно-кредитной и финансовой политик между странами ЕАЭС, так как то, что происходит в одной стране, в силу открытости границ и экономической взаимосвязи влияет на другую страну.



Ранее эксперты предположили, что в ближайшей перспективе вероятно дальнейшее ослабление тенге к доллару на фоне опасения снижения стоимости нефти на мировом рынке. Вместе с тем член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса РК Аманжан Жамалов прокомментировал слухи о возможной девальвации.