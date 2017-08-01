Фото голого полицейского: В ДВД ЗКО озвучили итоги проверки

В Департаменте внутренних дел Западно-Казахстанской области озвучили итоги служебной проверки по факту распространения в социальных сетях фотографий участкового инспектора, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщили в ДВД ЗКО, факт распространения в WhatsApp фотографий участкового инспектора полиции МПС Абайского ОП УВД Уральска Ермека Каюпова рассмотрен руководством Департамента.



"Руководством ДВД ЗКО было назначено служебное расследование. Предварительно в ходе проверки установлено, что женщина, запечатленная на снимках, является знакомой участкового инспектора полиции и не является "девушкой легкого поведения", как отмечено в сопровождающей фотографии информации, а скрытая съемка была сделана ей же для личного пользования", - говорится в сообщении.



В полиции заявили, что квартира, в которой была произведена съемка, принадлежит знакомой участкового и расположена не в районе "Пентагон", как указано в распространяемой информации.



"Сообщаем, что 28 июля 2017 года в Управление собственной безопасности ДВД ЗКО с заявлением обратился майор полиции Каюпов Е.Н., по заявлению проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 147 УК РК ("Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите")", - сообщили в ДВД.



Ранее сообщалось, что по факту появления в Сети интимных фотографий полицейского в ДВД ЗКО проводят проверку.