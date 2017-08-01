Сейчас на сайте
2556
объявлений
  • Требуется Мед. сестра
  • Сплит-системы и др. быт.техника
  • Срочный и недорогой ремонт:
  • Продам Сабвуфер + 3 колонки за 7 000 тенге
  • Продам Холодильник LG GR-V272 RLC за 75 000 тенге
  • Продам Телевизоры за 1 000 тенге
  • Продам Холодильник LG за 50 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 01 Августа
+36...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.74 KZT
  • €1 = 382.81 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Фото голого полицейского: В ДВД ЗКО озвучили итоги проверки

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 12:01
Фото голого полицейского: В ДВД ЗКО озвучили итоги проверки
Ермек Каюпов. Фото из социальных сетей
В Департаменте внутренних дел Западно-Казахстанской области озвучили итоги служебной проверки по факту распространения в социальных сетях фотографий участкового инспектора, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в ДВД ЗКО, факт распространения в WhatsApp фотографий участкового инспектора полиции МПС Абайского ОП УВД Уральска Ермека Каюпова рассмотрен руководством Департамента.

"Руководством ДВД ЗКО было назначено служебное расследование. Предварительно в ходе проверки установлено, что женщина, запечатленная на снимках, является знакомой участкового инспектора полиции и не является "девушкой легкого поведения", как отмечено в сопровождающей фотографии информации, а скрытая съемка была сделана ей же для личного пользования", - говорится в сообщении.

В полиции заявили, что квартира, в которой была произведена съемка, принадлежит знакомой участкового и расположена не в районе "Пентагон", как указано в распространяемой информации.

"Сообщаем, что 28 июля 2017 года в Управление собственной безопасности ДВД ЗКО с заявлением обратился майор полиции Каюпов Е.Н., по заявлению проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 147 УК РК ("Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите")", - сообщили в ДВД.

Ранее сообщалось, что по факту появления в Сети интимных фотографий полицейского в ДВД ЗКО проводят проверку.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
alixah (Посетители) Сегодня, 12:41
Это было и Ежу понятно dance
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Mestnyi
  • alixah
  • 0dyssey
  • Союз
  • Partizan Gans
  • elek
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:33
28 июля 2017 года в Управление собственной безопасности ДВД ЗКО с заявлением обратился майор полиции Каюпов Е.Н., по заявлению проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 147 УК РК ("Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите")", - сообщили в ДВД.


Ничего себе, как они ситуацию перевернули.. Того мента, который накатил педофилу, сразу уволили, а этого, который имеет проститутку, пользуясь служебным положением, еще и потерпевшим сделали. Совсем уже отолерастились, смотрю.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 12:32
По другому и быть не могло - менты своих не сдают...
И вообще, он на штраф-стоянку сопровождал свою знакомую...
Рафик саусэм невыновный...
 
-3
  • Лесник
  • Partizan Gans
  • alixah
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aktauskaya pravda (Посетители) Сегодня, 12:31
Даа если это правда, жалко мужика что так опозорили на всю страну!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика