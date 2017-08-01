Сулейменов прокомментировал вопрос о введении единой валюты ЕАЭС

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что вопрос о введении на территории ЕАЭС единой валюты не обсуждается, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Этот вопрос не обсуждается. Уже много раз говорили. Он, может быть, какими-то научными сообществами, экспертами поднимается время от времени с теоретической точки зрения, но в практической плоскости он не обсуждается. На столе переговоров его нет, в планах переговоров в ЕАЭС его тоже нет", - сказал Сулейменов в кулуарах правительства.



"Мы не видим в этом необходимости. Мы видим необходимость в более близкой координации нашей денежно-кредитной политики, финансовой политики. В этом отношении мы видим необходимость, потому что, как вы сами подняли вопрос, то, что происходит в одной стране, в силу открытости границ и взаимосвязи нашей экономической влияет на другую страну. В этом отношении координация нужна, а в введении единого платежного средства - нет", - добавил глава МНЭ РК.



Ранее Евразийский банк развития предложил странам, входящим в Евразийский экономический союз, создать единую денежную единицу для расчетов друг с другом.