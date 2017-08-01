Трамп подписал закон о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп подписал документ о санкциях против России. Об этом сообщил вице-президент Майкл Пенс, передает канал НТВ.
"Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств. Однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном", - сказал вице-президент США Майкл Пенс.
Отмечается, что законопроект, принятый на прошлой неделе Палатой представителей конгресса США, стал самым радикальным пакетом антироссийских санкций со времен "холодной войны".
Согласно документу, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками, находящимися под санкциями, с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. Сейчас этот период составляет 90 дней. Также вводятся новые ограничения для российского энергетического сектора.
Конгрессмены хотят ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям, которые находятся под санкциями, с 90 до 60 дней. Кроме того, запрещается предоставление резидентами США товаров и услуг (кроме финансовых сервисов) и технологий для новых проектов по добыче нефти на шельфе Арктики и глубоководье, а также сланцевой нефти в случае, если российские компании, попавшие под санкции, владеют в проекте 33 и более процентами.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.