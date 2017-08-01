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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Трамп подписал закон о новых санкциях против России

Просмотров:560 Опубликовано: Сегодня, 13:50
Трамп подписал закон о новых санкциях против России
Фото ©REUTERS/Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп подписал документ о санкциях против России. Об этом сообщил вице-президент Майкл Пенс, передает канал НТВ.

"Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств. Однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном", - сказал вице-президент США Майкл Пенс.

Отмечается, что законопроект, принятый на прошлой неделе Палатой представителей конгресса США, стал самым радикальным пакетом антироссийских санкций со времен "холодной войны".

Согласно документу, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками, находящимися под санкциями, с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. Сейчас этот период составляет 90 дней. Также вводятся новые ограничения для российского энергетического сектора.

Конгрессмены хотят ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям, которые находятся под санкциями, с 90 до 60 дней. Кроме того, запрещается предоставление резидентами США товаров и услуг (кроме финансовых сервисов) и технологий для новых проектов по добыче нефти на шельфе Арктики и глубоководье, а также сланцевой нефти в случае, если российские компании, попавшие под санкции, владеют в проекте 33 и более процентами.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 16 )

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Модератор 4 (Модератор+редактор) Сегодня, 16:03
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 16:02
Цитата: LVVAUSH8991
Чё...Трамп-ушка уже всё-не наш???А как радовались тормоза!

Трамп не наш. И не ваш. Он- ихний.. Чему радуетесь, тормоза?
 
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 LVVAUSH8991 (Посетители) Сегодня, 15:54
Чё...Трамп-ушка уже всё-не наш???А как радовались тормоза!
 
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 RRR (Посетители) Сегодня, 15:41
emliy40520,
А где, в минских соглашениях, написано, что Россия должна вывести все войска из ОРДЛО? Где, Карл?! Покажите документ, или хотябы скрин этого пункта. Всем интересно, где вы это увидели в документе. Скинете?
 
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:38
emliy40520,
Эксперт,
Вы против санкций, против России или против Трампа? Или против всего?
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:27
Эксперт,
Северная труба уже лежит

Мсье не слышал о Северном потоке-2? Печалька, Эксперт dada

emliy40520,
А не подскажите, уважаемый, что в свою очередь должна сделать Украина в рамках указанных вами договоренностей, а?
 
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emliy40520 (Посетители) Сегодня, 15:23
RRR,
Ну как минимум выполнение обязательств по вторым Минским соглашениям, а именно вывод всех войск из ОРДЛО
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:21
RRR,
Обязательства? Да самые простые - гнать всю свою выручку за бугор и кормить амеровскую экономику. В ответ на их санкции мы ещё больше увеличим поставки бабла дядюшке. Нехай подавится, черт проклятый lol
 
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 Эксперт (Посетители) Сегодня, 15:19
Трампнаш обломился, зомбоящик 3 месяца скипидарил рекламой Трампа, но не может в штатах президент пойти против Конгресса

сами по себе санкции хорошие все ресейское ворье не сможет за границей бабло прятать, даже через подставных лиц
через пару лет заскучавшее по маямским дачам жулье скинет престарелую моль

Цитата: Швейк
Т.е. удар целенаправлено наносится по партнерам Северного потока


Северная труба уже лежит, санкции эти против любых Южных потоков в обход Украины, так американцы принуждают братоубийственных славян к миру
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 15:14
Молодцы Ротшильды с Рокфеллерами, умеют бабки делать.
 
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