Трамп подписал закон о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп подписал документ о санкциях против России. Об этом сообщил вице-президент Майкл Пенс, передает канал НТВ.



"Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств. Однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном", - сказал вице-президент США Майкл Пенс.



Отмечается, что законопроект, принятый на прошлой неделе Палатой представителей конгресса США, стал самым радикальным пакетом антироссийских санкций со времен "холодной войны".



Согласно документу, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками, находящимися под санкциями, с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. Сейчас этот период составляет 90 дней. Также вводятся новые ограничения для российского энергетического сектора.



Конгрессмены хотят ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям, которые находятся под санкциями, с 90 до 60 дней. Кроме того, запрещается предоставление резидентами США товаров и услуг (кроме финансовых сервисов) и технологий для новых проектов по добыче нефти на шельфе Арктики и глубоководье, а также сланцевой нефти в случае, если российские компании, попавшие под санкции, владеют в проекте 33 и более процентами.