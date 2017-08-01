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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Чистейшее сопрано продавца яиц в Астане поразило пользователей Сети

Просмотров:84 Опубликовано: Сегодня, 16:02
Чистейшее сопрано продавца яиц в Астане поразило пользователей Сети
Фото: instagram/@kaztwitter
Продавец яиц на рынке "Евразия" в Астане покоряет столичных жителей своим пением, передает Today.kz. Видеоролик с участием талантливого продавца набирает популярность в Интернете. Пользователи социальных сетей заметили, что женщина не только обладает хорошим слухом, но очень приветлива.

В Сети продавца с рынка "Евразия" окрестили "Продавцом года".

Прознали о способностях астанчанки и в Казахском национальном университете искусств.

"Голос у нее есть, сопрано. От природы - смотрите, как голос поставлен, как будто в молодости брала уроки где-то. От природы у нее. Если бы не было слуха, она не смогла бы а капелла. Стройно поет", - сказала преподаватель КазНУИ Майра Даулетбак.

Несмотря на хорошие музыкальные способности, на большую сцену астанчанке, по мнению Даулетбак, попасть не удастся. Преподаватель считает, что делать карьеру женщине уже поздно. А вот применить свой талант в каком-нибудь художественном кружке она может, отметила преподаватель КазНУИ.

"Если было бы желание, она бы давно вышла на большую сцену. Может жизненные ситуации какие-то. А вот душа поет и она, видите, торгует и для души поет. Я у нее пару раз покупала яйца. Когда я по делам прохожу мимо, слышу ее. Голос эхом раздается, летит прямо", - добавила Майра Даулетбак.

@dudoser

Публикация от Almaty | Astana | Video (@kaztwitter)


Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 16:19
Ну Ну,
Ну, как вариант, попытаться пробиться через конкурс Голос или Х-фактор. Там всякие чудеса случаются, вон Сьюзан Бойл как выстрелила applause
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 16:07
Несмотря на хорошие музыкальные способности, на большую сцену астанчанке, по мнению Даулетбак, попасть не удастся. Преподаватель считает, что делать карьеру женщине уже поздно
Ну конеШно, без саке баке не продвинуться, деньги большие требуются
 
 

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