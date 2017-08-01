Чистейшее сопрано продавца яиц в Астане поразило пользователей Сети

Продавец яиц на рынке "Евразия" в Астане покоряет столичных жителей своим пением, передает Today.kz. Видеоролик с участием талантливого продавца набирает популярность в Интернете. Пользователи социальных сетей заметили, что женщина не только обладает хорошим слухом, но очень приветлива.
В Сети продавца с рынка "Евразия" окрестили "Продавцом года".
Прознали о способностях астанчанки и в Казахском национальном университете искусств.
"Голос у нее есть, сопрано. От природы - смотрите, как голос поставлен, как будто в молодости брала уроки где-то. От природы у нее. Если бы не было слуха, она не смогла бы а капелла. Стройно поет", - сказала преподаватель КазНУИ Майра Даулетбак.
Несмотря на хорошие музыкальные способности, на большую сцену астанчанке, по мнению Даулетбак, попасть не удастся. Преподаватель считает, что делать карьеру женщине уже поздно. А вот применить свой талант в каком-нибудь художественном кружке она может, отметила преподаватель КазНУИ.
"Если было бы желание, она бы давно вышла на большую сцену. Может жизненные ситуации какие-то. А вот душа поет и она, видите, торгует и для души поет. Я у нее пару раз покупала яйца. Когда я по делам прохожу мимо, слышу ее. Голос эхом раздается, летит прямо", - добавила Майра Даулетбак.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.