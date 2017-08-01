Чистейшее сопрано продавца яиц в Астане поразило пользователей Сети

@dudoser Публикация от Almaty | Astana | Video (@kaztwitter) Июл 30 2017 в 11:21 PDT



Продавец яиц на рынке "Евразия" в Астане покоряет столичных жителей своим пением, передает Today.kz. Видеоролик с участием талантливого продавца набирает популярность в Интернете. Пользователи социальных сетей заметили, что женщина не только обладает хорошим слухом, но очень приветлива.В Сети продавца с рынка "Евразия" окрестили "Продавцом года".Прознали о способностях астанчанки и в Казахском национальном университете искусств."Голос у нее есть, сопрано. От природы - смотрите, как голос поставлен, как будто в молодости брала уроки где-то. От природы у нее. Если бы не было слуха, она не смогла бы а капелла. Стройно поет", - сказала преподаватель КазНУИ Майра Даулетбак.Несмотря на хорошие музыкальные способности, на большую сцену астанчанке, по мнению Даулетбак, попасть не удастся. Преподаватель считает, что делать карьеру женщине уже поздно. А вот применить свой талант в каком-нибудь художественном кружке она может, отметила преподаватель КазНУИ."Если было бы желание, она бы давно вышла на большую сцену. Может жизненные ситуации какие-то. А вот душа поет и она, видите, торгует и для души поет. Я у нее пару раз покупала яйца. Когда я по делам прохожу мимо, слышу ее. Голос эхом раздается, летит прямо", - добавила Майра Даулетбак.