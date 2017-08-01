Зарплата врачей в Казахстане будет зависеть от количества «лайков»

Зарплаты казахстанских врачей теперь будет зависеть от количества «лайков» в информационной системе, передает КазТАГ.
Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
«Мы хотим сделать такую систему, чтобы пациент мог посмотреть рейтинг, отзывы в информационной системе фонда обязательного медицинского страхования и выбрать врача исходя из того, какая у него востребованность.
«В будущем году все будут оценивать онлайн, «лайкать», и эти звездочки потом будут видны. И здесь опять же право – ты можешь подождать несколько дней, к хорошему врачу или можешь пойти сразу к тому, кто менее известен, но также практикует. И затем фонд уже вопрос оплаты будет решать, когда ему врач предъявляет счет: «Я 100 консультаций сделал за месяц, оплатите», - сказал министр.
На вопрос журналистов, не будут ли врачи сами накручивать оценки на сайте фонда, глава минздрава с уверенностью ответил, что «у хороших специалистов просто времени на это нет».
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