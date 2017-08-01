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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Зарплата врачей в Казахстане будет зависеть от количества «лайков»

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 17:06
Зарплата врачей в Казахстане будет зависеть от количества «лайков»
Иллюстративное фото: kokshetau.asia
Зарплаты казахстанских врачей теперь будет зависеть от количества «лайков» в информационной системе, передает КазТАГ.

Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Мы хотим сделать такую систему, чтобы пациент мог посмотреть рейтинг, отзывы в информационной системе фонда обязательного медицинского страхования и выбрать врача исходя из того, какая у него востребованность.

«В будущем году все будут оценивать онлайн, «лайкать», и эти звездочки потом будут видны. И здесь опять же право – ты можешь подождать несколько дней, к хорошему врачу или можешь пойти сразу к тому, кто менее известен, но также практикует. И затем фонд уже вопрос оплаты будет решать, когда ему врач предъявляет счет: «Я 100 консультаций сделал за месяц, оплатите», - сказал министр.

На вопрос журналистов, не будут ли врачи сами накручивать оценки на сайте фонда, глава минздрава с уверенностью ответил, что «у хороших специалистов просто времени на это нет».
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • Фламинго
  • Маривана
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 18:38
В Древнем Китае оценка врача - квалификация - на основе ВЫЛЕЧЕННЫХ больных Т.е 100% излечение - 1 категория. 50% излечения - 5 категория. И я считаю это - тот ПРИНЦИП, по которому должна решаеться оплата, ну и квалификация, само собой. По ВЫЛЕЧЕННЫМ больным. Скажем, 1000 человек на участке. Гос-во платит по 1000 тенге в месяц на каждого. Грубо говорю, если люди здоровы, врач получает миллион! Если кто заболел, его деньги идут - на лечение, анализы и т.д. Государство делает заказ - на ЗДОРОВЬЕ, и должно получать здоровых людей. Это принципиально, а у нас оплачивается процесс - лечение, операции, обследование, что угодно, только не результат. И это неправильно, т.к. стимулирует процесс, а должно - результат
 
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  • Mestnyi
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:03
новая фишка в медицинской коррупции

"Доктор выдайте мне справку, с меня 5 тыс лайков"

или по чем нынче лайки будут стоять )
 
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  • Mestnyi
  • Ну Ну
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:00
Цитата: Erlan84
а "Дизлайки" будут?

Тогда "врачи" в бюджет останутся должны! lol

Цитата: Ёж
Такими темпами наши эскулапы вообще без з/п останутся.

Правители хитрые, на людей перевалили содержание медицины, а врачам платить не хотят!
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 17:37
Такими темпами наши эскулапы вообще без з/п останутся. boyan
 
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  • Ёж
  • Mestnyi
 Маривана (Посетители) Сегодня, 17:34
На вопрос журналистов, не будут ли врачи сами накручивать оценки на сайте фонда, глава минздрава с уверенностью ответил, что «у хороших специалистов просто времени на это нет».


ну вот как они занимают такие посты с такими мозгами????????? angry

legalize it...
 
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  • Маривана
  • Ёж
  • Jack
  • Mestnyi
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 17:25
Не далекий ты чела господин Биртанов, разве трудно лайкануть знакомым, родным, друзьям
Тогда уж от анонима не засчитывайте. А уж если у врача родные или знакомые айтишники эти сто голосов они вам за считанные минуты НАРИСУЮТ
 
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  • kz1990
  • Швейк
  • Ёж
  • Thornhill
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:14
а "Дизлайки" будут?
 
 

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