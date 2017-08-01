Стало известно, когда у казахстанских школьников будут каникулы

В Министерстве образования и науки Казахстана сообщили, когда у казахстанских школьников будут каникулы в предстоящем учебном году.
Приказом министра образования и науки РК от 19 июня 2017 года определено начало, продолжительность каникулярных периодов 2017 - 2018 учебного года в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.
Так, школьники будут отдыхать 1 сентября - перед началом учебного года.
Согласно приказу, продолжительность учебного года в предшкольных классах - 32 учебные недели, в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах - 34 учебные недели.
Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение.
В течение учебного года будут каникулы:
- в 1-11 (12) классах: осенние - 7 дней (с 30 октября по 5 ноября 2017 года включительно),
зимние - 10 дней (с 29 декабря 2017 года по 7 января 2018 года включительно),
весенние - 13 дней (с 21 марта по 2 апреля 2018 года включительно);
- в предшкольных классах: осенние - 7 дней (с 30 октября по 5 ноября 2017 года включительно),
зимние - 14 дней (с 25 декабря 2017 года по 7 января 2018 года включительно),
весенние - 15 дней (с 21 марта по 4 апреля 2018 года включительно);
- в предшкольных и 1 классах: дополнительные каникулы - 7 дней (с 5 по 11 февраля 2018 года включительно).
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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