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Что происходит с ценами на рынке недвижимости в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:57
Что происходит с ценами на рынке недвижимости в Казахстане
© РИА Новости
Цены на вторичное жилье в июле продолжили снижение во всех регионах. К такому выводу пришли специалисты аналитической службы онлайн-сервиса для покупателей недвижимости Homsters.kz, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Кроме того, эксперты рассказали о том, как будут вести себя цены на недвижимость в августе и начале сентября.

Так, по данным аналитиков, снижение цен на вторичку составило: в Астане - 1,1 процента, до 321,1 тысячи тенге за один квадратный метр, в Алматы - 0,2 процента, до 346,3 тысячи тенге, в Шымкенте - 1,8 процента, до 198,6 тысячи тенге, в Караганде - 3,9 процента, до 183,6 тысячи тенге.

Что происходит с ценами на рынке недвижимости в Казахстане


Напомним, что с начала года цены на вторичном рынке недвижимости неуклонного снижались, кроме конца апреля и мая. В конце весны наметилось небольшое повышение цен на фоне растущего спроса перед традиционным летним затишьем - покупатели стремились закрыть сделки купли-продажи до начала сезона отпусков.

"Летом основное влияние на динамику цен на рынке недвижимости оказывает сезонный фактор - отпускной период не способствует увеличению количества покупателей ни на первичном, ни на вторичном рынке. В результате в крупных городах снижение цен на старое жилье было в пределах 1 процента, а в регионах на уровне 2-4 процентов", - объясняет управляющий партнер Homsters.kz Мария Рен.

По словам эксперта, на первичном рынке ценники снова остались практически неизменными: колебание цен внутри месяца не вышло за пределы коридора в 0,2-0,3 процента без устойчивой тенденции к снижению или росту. Наиболее заметное изменение цен произошло по элитному жилью (I класс) в Астане - снижение на 2,7 процента. Стабильность цен на новостройки Мария Рен объясняет сохранением высокого даже для летних месяцев спроса на новое жилье со стороны покупателей, а также поддержкой строительной отрасли со стороны государства.

В то же время застройщики для привлечения внимания к своим объектам традиционно для летнего сезона проводят акции, в рамках которых покупатели могут получить скидку до 7-10 процентов при полной оплате приобретаемого жилья или принять участие в розыгрыше ценных призов.

В августе аналитики Homsters.kz ожидают дальнейшего снижения цен на вторичное жилье на уровне 1-1,5 процента, что также связано с традиционными сезонными факторами. Цены на новостройки останутся неизменными. Получить скидку на квартиру в новостройке, как и прежде, можно будет лишь при полной предоплате приобретаемой квартиры или в рамках сезонных акций, которые продолжатся до конца лета.

А вот с сентября на фоне оживления рынка недвижимости динамика цен на новостройки может измениться: растущий спрос на доступные жилые комплексы эконом- и комфорт-класса (IV и III классы соответственно) может толкнуть цены в этих сегментах вверх. Цены на старый жилой фонд будут продолжать снижение во всех регионах - еще на 5-7 процентов до конца текущего года.

Ранее директор "Центра оценки Алматы" Бауыржан Бектаев отмечал, что в Казахстане наблюдается долгосрочная тенденция снижения цен на недвижимость. Он считает, что изменения курса уже не так сильно влияют на формирование цены в нацвалюте, то есть цены в тенге обретают все более стабильные очертания, хотя "падать ценам есть куда". По его словам, пока в Казахстане снижается платежеспособность, ухудшается положение представителей малого и среднего бизнеса, уменьшаются объемы кредитования и ужесточаются условия кредитования, речи ни о каком росте цен быть не может.
Источник: Tengrinews.kz
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